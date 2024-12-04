Brad Friedel: Aston Villa, Semih Kılıçsoy'la ilgileniyordu

Beşiktaş'ta görevine son verilen yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel, konuk olduğu HT Spor canlı yayınında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Ayrılığıyla ilgili merak edilenleri yanıtlayan ABD'li futbol adamı, Semih Kılıçsoy hakkında ise flaş bir itirafta bulundu.

"ASTON VILLA, SEMİH'LE İLGİLENİYORDU"

"Semih Kılıçsoy bir dönem neden oynamadı, hiç transfer teklifi geldi mi?" sorusuna cevap veren Friedel, "Semih'in neden o dönemde oynamadığını Gio'ya sorun. İkinci olarak, Semih'e hiç teklif gelmedi. Semih için 4 tane kulüple görüşmem oldu, ilgilenmediklerini söyledi. Taraftarların, sosyal medyada haberleri kimden almaları gerektiğine dikkat etmelerini söyleyebilirim. Transferin son gününde hiç basına açıklanmayan bir kulüpten Semih'e ilgi vardı. Ancak onların da bir oyuncu satması gerekiyordu. Aston Villa'da tanıdıklarım var, onların gerçekten ilgilendiğini biliyordum. Ama finansal fair-play orada gerçekten zor. Bana bir şey teklif edildi de ben reddettim gibi bir durum olmadı. Semih'in Beşiktaş'ın mutlu olacak şekilde ayrılma imkanı olsaydı, taraftarlar ona başarılar dileyecekti. Aston Villa'daki tecrübemden söylüyorum, müthiş bir kulüp. Eğer ileride böyle bir şey olursa çok mutlu olurum" dedi.