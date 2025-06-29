Brad Pitt'in 5,5 milyon dolarlık evi soyuldu

Şu sıralar başrolünde yer aldığı 'Formula 1' filmiyle gündemde olan Brad Pitt'in Los Angeles'taki evi soyuldu. 61 yaşındaki Oscar'lı yıldızın hırsızlık olayı sırasında evde olmadığı öğrenildi.

Üç şüphelinin çarşamba günü geç saatlerde Los Feliz bölgesindeki 5,5 milyon dolarlık eve ön pencereden girdiği ve "içeriyi yağmaladığı" bildirildi.

Şüphelilerin çalıntı eşyalarla kaçtığını söyleyen yetkililer, evden ne alındığını ve bu eşyaların değerini açıklamadı.

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Pitt, soygundan bir gün önce 'F1' filminin Londra galasında kız arkadaşı Ines de Ramon ile birlikteydi. Ayrıca 2001'den beri ilk kez eski rol arkadaşı Tom Cruise ile kırmızı halıda bir araya geldi.

Tom Cruise ve Brad Pitt, 24 yıl sonra ilk kez kırmızı halıda buluştu