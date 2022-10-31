Brand Week Istanbul’un onur konuğu Demet Akbağ 0:00 / 0:00

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Dünyanın yaratıcı liderlerini bir araya getiren Brand Week Istanbul “Time to Reset” temasıyla yaratıcı endüstrileri ve markalar dünyasını Zorlu PSM’de buluşturuyor. 7-11 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek etkinliğin bu yılki onur konuğu ünlü oyuncu Demet Akbağ olacak. Tecrübeli oyuncu, 9 Kasım tarihinde Inspiration Hall’de “Sanatçının Reset Mekanizması Empatidir” başlıklı konuşmasını gerçekleştirecek.

“Pandemide duraklayan hayatımızda yeni başlangıçlar yapıyoruz. Bu yüzden, zaman şimdi sıfırlanma zamanı…” diyen Brand Week Istanbul, iletişimden ticarete, kültürden ekonomiye geleceği üzerine inşa edeceğimiz trendleri, yarına yön verecek tüm gelişmeleri, alanında uzman isimlerle ve araştırma sonuçlarıyla ele alacak. Onur konuğunun Demet Akbağ olduğu etkinlikte İlber Ortaylı, Sertab Erener, Şenol Güneş, Pınar Deniz ve Haluk Levent gibi akademi, spor ve sanat camiasından birçok önemli isim de sahnede olacak.

'KADINLAR VE ÖZELLİKLE KIZ ÇOCUKLARI İÇİN BÜYÜK BİR ÖRNEK'

Demet Akbağ’ın onur konukluğuna ilişkin açıklamalarda bulunan MediaCat Genel Yayın Yönetmeni Pelin Özkan, “Demet Akbağ ülkemizin çok önemli değerlerinden biri. Yeteneğiyle, çalışkanlığıyla ve duruşuyla kendini ispat etmiş çok güçlü bir kadın. Aynı zamanda bu yönüyle ülkemizdeki kadınlar ve özellikle kız çocukları için büyük bir örnek. Bu yıl 10’uncusunu düzenlediğimiz Brand Week Istanbul’da kendisini onur konuğu olarak ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Pandemide duraklayan hayatlarımızda yaptığımız yeni başlangıçları konuşacağımız Brand Week Istanbul’da alanında uzman birçok önemli ismi dinlemeyi sabırsızlıkla bekliyoruz” ifadelerini kullandı.