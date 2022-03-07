Brent petrol nedir, ne anlama gelir? Brent petrol fiyatı neden yükseldi ve ne kadar oldu?

Küresel piyasalarda, Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmeler ve bunun ekonomiye yansımaları gündemin odağındaki yerini korurken, belirsizliklerin sürmesi ile oynaklık ve karışık seyrin yeni haftanın fiyatlamalarında da etkili olması bekleniyor. Savaşın fiyatlar üzerindeki etkileri yavaş yavaş kendini gösterirken bir fiyat artışı da Brent petrolden geldi. Gece saatlerinde son 13 yılın en yüksek rakamına ulaşan Brent petrol fiyatının neden yükseldiği ve ne kadar olduğu araştırılıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

BRENT PETROL NEDİR?

Brent petrol, Kuzey Denizi'nden çıkarılan tatlı petrol türü. Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir.

Kıstas kabul edilen ham petrol türleri, WTI (Western Texas Intermediate), Brent ve Umman olup, WTI petrolü NYMEX, Brent petrolü ICE, Umman petrolü ise DME üzerinde işlem görmektedir. WTI Orta Amerika'dan, Brent petrolü Kuzey Denizi‘nden, Umman petrolü ise Orta Doğu‘dan çıkarılan petrollere verilen isimdir.

Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.

Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.

BRENT PETROL NE KADAR?

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 129,85 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 118,98 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 118,11 seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 9,94 artışla 129,85 dolara yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 126,13 dolardan alıcı buldu.

ABD ve Avrupa ülkelerinin Rus petrolüne ambargo uygulamaya hazırlandığına ilişkin haberlerin ardından Brent petrolün varil fiyatı 130,89 dolara, WTI ham petrolün varil fiyatı da 130,33 dolara kadar çıkarak Temmuz 2008'den bu yana en yüksek seviyelerini gördü.

BRENT PETROL FİYATI NEDEN ARTIYOR?

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi devam ederken ABD ve müttefikleri de Rusya'yı ekonomik olarak hedef alan adımlar atmayı sürdürüyor.

Son olarak ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Avrupalı müttefikleriyle Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı görüştüklerini açıkladı.

Amerikan NBC kanalında yayımlanan "Meet the Press" programına katılan Blinken, enerji fiyatlarının arttığı günlerde Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasını ele aldıklarını söyledi.

Blinken, "Rusya'nın ülkelerimize petrol satışını yasaklamayı Avrupalı ortaklarımızla aktif bir şekilde tartışıyoruz. Ancak aynı zamanda küresel petrol arzını istikrarlı şekilde sürdürme konusunu da görüşüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Bunun üzerine bu sabah itibarıyla brent petrolün varil fiyatı yüzde 10 yükselişle 130 dolara çıktı. Varil fiyatı gece saatlerinde Asya piyasasının açılmasıyla kısa bir süreliğine 139 dolara çıkarak 13 yılın zirvesine ulaştı.

Oxford Enerji Araştırmaları Enstitüsünün raporunda, ABD'nin ve Avrupa ülkelerinin Rusya'ya karşı açıkladığı ekonomik yaptırımlar sonrası Rus ham petrol ihracatının tamamen kesilmesi halinde Brent petrolün varil fiyatının 130 dolara çıkabileceği değerlendirilmişti.