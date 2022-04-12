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Brent petrol 100 doların üstüne çıktı! Brent petrol varil fiyatı ne kadar? 1 varil brent petrol kaç dolar?

Brent petrolün varil fiyatı dün 103,30 dolara kadar yükselirken günü 98,48 seviyesinde tamamladı. Uluslarası piyasalara yön veren Brent petrol fiyatı yeni güne kapanışa göre yüzde 12,58 artışla başladı. İşte, 12 Nisan brent petrol varil fiyatı…

  • 01
    Brent petrol varil fiyatı kaç dolar? 1 varil brent petrol ne kadar, bir varil brent petrol kaç litre? 12 Nisan 2022 Uluslararası piyasada petrol fiyatları

    Dün 103,30 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 98,48 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,58 artış gösterdi. İşte, 12 Nisan brent petrol varil fiyatı...
  • 02
    Brent petrol varil fiyatı kaç dolar? 1 varil brent petrol ne kadar, bir varil brent petrol kaç litre? 12 Nisan 2022 Uluslararası piyasada petrol fiyatları

    12 NİSAN BRENT PETROL VARİL FİYATI NE KADAR?

    Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 101,02 dolardan işlem görüyor.

    Dün 103,30 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 98,48 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,58 artışla 101,02 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 96,89 dolardan alıcı buldu.

    Fiyatlardaki yükselişte, küresel petrol piyasalarında artan arz endişeleri etkili oldu.
  • 03
    Brent petrol varil fiyatı kaç dolar? 1 varil brent petrol ne kadar, bir varil brent petrol kaç litre? 12 Nisan 2022 Uluslararası piyasada petrol fiyatları

    Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, dün AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının Lüksemburg'da gerçekleştirdiği toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, Rus petrol ve doğal gazına yönelik yaptırımlar da dahil olmak üzere her türlü adımın olduğunu belirtti.

    Borrell, toplantıda, Rus petrol ve doğal gazına yönelik yaptırımlara ilişkin sadece rakamları analiz eden genel bir tartışma yapıldığına işaret ederek, petrol ile doğal gaz arasında fark bulunduğunu, AB'nin 2021'de petrole yaptığı ödeme miktarının doğal gaz ödemesinden 4 kat fazla olduğunu anımsattı.

    Petrol ve doğal gazda bir yaptırım söz konusu olması halinde öncelikle petrolle başlanmasının önemli olduğuna dikkati çeken Borrel, Rus petrolünün gaza kıyasla başka yerden tedarikinin daha kolay olduğunu anlattı.
  • 04
    Brent petrol varil fiyatı kaç dolar? 1 varil brent petrol ne kadar, bir varil brent petrol kaç litre? 12 Nisan 2022 Uluslararası piyasada petrol fiyatları

    Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü Genel Sekreteri Muhammed Barkindo'nun AB yetkililerine yönelik, Rusya'ya uygulanan ambargoların büyük bir arz şoku yaratacağı ve Rusya'nın piyasaya sağladığı hacmin alternatifinin bulunamayacağı açıklamalarına ilişkin haber akışı ise fiyatların yükselişini tetikledi.

    Dün Brent petrolün varil fiyatı, Uluslararası Enerji Ajansı üyelerinin acil durum rezervlerinden belli miktar petrolü kullanıma sunma kararının yanı sıra Çin'de artan Kovid-19 vakalarının petrol talebini olumsuz etkileyebileceği endişeleriyle yaklaşık yüzde 4 değer kaybıyla 100 doların altına gerilemişti.

    Brent petrolde teknik olarak 101,09 ile 102,93 dolar aralığının direnç, 99,25 ile 97,41 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
  • 05
    Brent petrol varil fiyatı kaç dolar? 1 varil brent petrol ne kadar, bir varil brent petrol kaç litre? 12 Nisan 2022 Uluslararası piyasada petrol fiyatları

    BİR VARİL BRENT PETROL KAÇ LİTRE?

    SPK'nın internet sitesinden edinilen bilgiye göre; bir varil petrol 42 galon ham petrol ile eşdeğerdir (159 litre). Bir varil ham petrolden, 19,6 galon benzin, 4 galon jet yakıtı, 10 galon dizel yakıt ve ısıtıcı yakıt, 1,7 galon LPG, 1,7 galon ağır akaryakıt, ve 7,6 galon diğer türevleri üretilebilmektedir. Bütün ham petroller birbirlerine eş değerde değildir.

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