Brent petrolde düşüş! Akaryakıt fiyatına indirim gelecek mi? 29 Kasım 2023 LPG, motorin (mazot) ve benzin litre fiyatı ne kadar?

Brent petrolde düşüş! Akaryakıt fiyatına indirim gelecek mi? 29 Kasım 2023 LPG, motorin (mazot) ve benzin litre fiyatı ne kadar?

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Motorin ve benzin fiyatlarına gelen indirimin ardından araç sahipleri tarafından akaryakıta indirim veya zam gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki, bugün yani 29 Kasım 2023 akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte detaylar...