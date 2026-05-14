        Brent petrolde yatay seyir

        Brent petrolde yatay seyir

        Petrol fiyatlarındaki kısmi yükselişte, Ortadoğu'daki kırılgan ateşkes sürecine ilişkin belirsizlikler ve arz kesintilerine yönelik endişeler etkili olmaya devam ediyor. Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda yatay seyirle 105,83 dolardan işlem görüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 09:58
        Petrolde yatay seyir

        Dün 108,28 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 105,63 dolardan tamamladı.

        Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,19 artarak 105,83 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 101,23 dolardan alıcı buldu.

        Petrol fiyatlarındaki kısmi yükselişte, Ortadoğu'daki kırılgan ateşkes sürecine ilişkin belirsizlikler ve arz kesintilerine yönelik endişeler etkili olmaya devam ediyor.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştirdiği görüşme de piyasalarda yakından takip ediliyor. Görüşmede, ticaret ve ekonomi başlıklarının yanı sıra Ortadoğu'daki gelişmeler ile Tayvan meselesinin de ele alınması bekleniyor.

        Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) yayımladığı aylık petrol piyasası raporuna göre, örgütün günlük ham petrol üretimi nisanda önceki aya kıyasla 1 milyon 727 bin varil azalarak 18 milyon 983 bin varile geriledi.

        KÜRESEL PETROL TALEBİ GEÇEN YILA GÖRE GÜNLÜK 1 MİLYON 200 BİN VARİL ARTIŞ BEKLENİYOR

        OPEC, küresel petrol talebine ilişkin bu yıl ve gelecek yıl öngörülerini ise değiştirmedi. Buna göre, talebin bu yıl geçen yıla göre günlük 1 milyon 200 bin varil artışla 106 milyon 330 bin varile ulaşacağı tahmin edildi. Talebin OECD dışı ülkelerde günlük 1 milyon 60 bin varil, OECD ülkelerinde ise günlük 110 bin varil artacağı öngörüldü.

        Gelecek yıl ise küresel talebin bu yıla kıyasla günlük 1 milyon 540 bin varil artarak yaklaşık 107 milyon 870 bin varil olacağı öngörülüyor.

        KÜRESEL PETROL ARZI 1 MİLYON 800 BİN VARİL AZALDI

        Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) Petrol Piyasası Raporu'na göre ise küresel petrol arzı, Ortadoğu'daki enerji altyapısına yönelik saldırılar ve Hürmüz Boğazı'ndaki tanker geçişlerine ilişkin kısıtlamalar nedeniyle nisanda günlük 1 milyon 800 bin varil azalarak 95,1 milyon varile geriledi.

        ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) de ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 4 milyon 300 bin varil azalışla 452 milyon 900 bin varile düştüğünü açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 2 milyon varil azalacağı yönündeydi.

        Analistler, Ortadoğu'daki jeopolitik risklerin küresel petrol arzına ilişkin endişeleri artırdığını, ABD'de stokların beklentilerin üzerinde gerilemesinin de fiyatları desteklediğini belirtiyor.

        Brent petrolde teknik olarak 106,34 doların direnç, 105,50 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

