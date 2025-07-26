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        Haberler Spor Voleybol Brezilya: 3 - Japonya: 2 | MAÇ SONUCU - Voleybol Milletler Ligi - Voleybol Haberleri

        Brezilya: 3 - Japonya: 2 | MAÇ SONUCU

        FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi (VNL) yarı final maçında Brezilya, Japonya'yı 3-2 yenerek finale yükseldi ve İtalya'nın rakibi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 23:58 Güncelleme: 27.07.2025 - 00:03
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        Milletler Ligi'nde finalin adı: İtalya-Brezilya!
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        FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi (VNL) yarı final maçında Brezilya, Japonya'yı 3-2 yendi.

        Brezilya, bu sonuçla organizasyonda finale yükselerek İtalya'nın rakibi olurken, Japonya ise üçüncülük maçında Polonya ile karşılaşacak.

        VNL'de üçüncülük mücadelesi yarın TSİ 17.00'de, final müsabakası ise TSİ 21.00'de oynanacak.

        Salon: Atlas Arena

        Hakemler: Juraj Mokry (Slovakya), Ismail Ibrahim Alblooshi (Birleşik Arap Emirlikleri)

        Brezilya: Roberta, Julia, Bergmann, Gabi, Diana, Rosamaria (Marcelle, Macris, Tainara)

        Japonya: Wada, Airi, Ishikawa, Yoshino, Shimamura, Seki (Kojima, Fukudome, Kitamado, Yamada, Araki, Shiode, Iwasawa)

        Setler: 23-25, 25-21, 25-18, 19-25, 15-8

        Süre: 140 dakika

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