Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Brezilya, Carlo Ancelotti'nin sözleşmesini uzattı!

        Brezilya, Carlo Ancelotti'nin sözleşmesini uzattı!

        Brezilya Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Carlo Ancelotti'nin sözleşmesi 2030'a kadar uzatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 22:49 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Brezilya'dan Carlo Ancelotti kararı!

        Brezilya Futbol Federasyonunun açıklamasına göre İtalyan teknik adam Ancelotti ile 2030 FIFA Dünya Kupası'na kadar sürecek yeni sözleşme imzalandı.

        Kariyerinde Juventus, Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid ve Bayern Münih gibi takımlarda görev yaparak birçok başarı elde eden Ancelotti, Mayıs 2025'te Brezilya'nın başına geçmişti.

        Ancelotti yönetiminde 10 maça çıkan ve 18 gol atıp kalesinde 8 gol gören Brezilya Milli Takımı, 5 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı.

        ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda C Grubu'nda yer alan Brezilya; Fas, Haiti ve İskoçya ile mücadele edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 14 Mayıs 2026 (Eurovision'a İsrail Protestosu)

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da. Özkan Yalım ek ifadesinde ne anlattı? Rusya Kiev'i balistik füzeyle vurdu. Eurovision'da İsrail protestosu. Soma faciasının 12. yılı. Çağla Tuğaltay'ın katili kim? Trump-Şi görüşmesi sona erdi. Meclis'ten Kahramanmaraş'a ziyaret. Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına al...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çağla Tuğaltay cinayetinde dikkat çeken daire
        Çağla Tuğaltay cinayetinde dikkat çeken daire
        "Kazakistan ile ticaret hacmimiz 10 milyar dolara yaklaştı"
        "Kazakistan ile ticaret hacmimiz 10 milyar dolara yaklaştı"
        "Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını istiyor"
        "Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını istiyor"
        İthal altını ocaklarda erittiler
        İthal altını ocaklarda erittiler
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        "Hürmüz Boğazı zaten bize ait, bizim mülkümüzdü"
        "Hürmüz Boğazı zaten bize ait, bizim mülkümüzdü"
        Sara'dan Brezilya ve Dünya Kupası açıklaması!
        Sara'dan Brezilya ve Dünya Kupası açıklaması!
        Arsa tartışmasında yeğeni olan kadını öldürdü!
        Arsa tartışmasında yeğeni olan kadını öldürdü!
        Abdülkerim Bardakcı'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Abdülkerim Bardakcı'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türk Dünyası' makalesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türk Dünyası' makalesi
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Evliliklerinin 10'uncu yılını kutladı
        Evliliklerinin 10'uncu yılını kutladı
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı
        Elon Musk'ın bu konuda da fikri var
        Elon Musk'ın bu konuda da fikri var
        Cannes'da boy gösterdiler
        Cannes'da boy gösterdiler
        Bozkırın ortasında saklı cennet!
        Bozkırın ortasında saklı cennet!
        Zirvede 104 hafta!
        Zirvede 104 hafta!
        'Hiyerarşi' krizi
        'Hiyerarşi' krizi
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi: Tayvan kritik konu
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi: Tayvan kritik konu