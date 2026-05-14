Brezilya, Carlo Ancelotti'nin sözleşmesini uzattı!

Brezilya Futbol Federasyonunun açıklamasına göre İtalyan teknik adam Ancelotti ile 2030 FIFA Dünya Kupası'na kadar sürecek yeni sözleşme imzalandı.

Kariyerinde Juventus, Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid ve Bayern Münih gibi takımlarda görev yaparak birçok başarı elde eden Ancelotti, Mayıs 2025'te Brezilya'nın başına geçmişti.

Ancelotti yönetiminde 10 maça çıkan ve 18 gol atıp kalesinde 8 gol gören Brezilya Milli Takımı, 5 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda C Grubu'nda yer alan Brezilya; Fas, Haiti ve İskoçya ile mücadele edecek.