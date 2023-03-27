"SADECE OYUNCULARIN DEĞİL, TARAFTARLARIN DA FAVORİSİ"

"Ancelotti sadece oyuncuların değil, taraftarların da favorisi" diyen Rodrigues, "Brezilya'da gittiğim her yerde, her stadyumda bana sorulan ilk isim Ancelotti. Taraftarlar, kariyeri boyunca yaptıkları dolayısıyla onunla ilgili konuşuyorlar. Tanrı'ya inanalım, uygun zamanı bekleyelim ve Brezilya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörünü ararken bu hedefe ulaşıp ulaşamayacağımızı görelim" ifadesini kullandı.