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Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı'ndan Ancelotti açıklaması: Ona hayranım

Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktör adayları arasında ilk sırada yer alan Carlo Ancelotti hakkında Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues'ten açıklama geldi. İtalyan teknik adam hakkında, "Ancelotti sadece oyuncuların değil, taraftarların da favorisi" diyen Rodrigues, transfere yeşil ışık yaktı.

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  • Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı'ndan Ancelotti açıklaması: Ona hayranım

    Titi'nin görevden ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Brezilya Milli Takımı'nda Carlo Ancelotti ismi ağır basıyor.
  • Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı'ndan Ancelotti açıklaması: Ona hayranım

    Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues, listelerinde yer alan İtalyan teknik adam hakkında açıklamalarda bulundu.
  • Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı'ndan Ancelotti açıklaması: Ona hayranım

    "ONA GERÇEKTEN HAYRANIM"

    Real Madrid'i çalıştıran dünyaca ünlü hocaya övgüler yağdıran Ednaldo Rodrigues, "Ancelotti, oyuncular arasında saygı görüyor. Çalışma biçimindeki dürüstlüğü ve sonuçlarının tutarlılığı nedeniyle ona gerçekten hayranım. Tanıtıma ihtiyacı yok. Gerçekten birçok başarısı olan üst düzey bir teknik direktör ve daha fazlasına sahip olabileceğini umuyoruz" dedi.
  • Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı'ndan Ancelotti açıklaması: Ona hayranım

    "SADECE OYUNCULARIN DEĞİL, TARAFTARLARIN DA FAVORİSİ"

    "Ancelotti sadece oyuncuların değil, taraftarların da favorisi" diyen Rodrigues, "Brezilya'da gittiğim her yerde, her stadyumda bana sorulan ilk isim Ancelotti. Taraftarlar, kariyeri boyunca yaptıkları dolayısıyla onunla ilgili konuşuyorlar. Tanrı'ya inanalım, uygun zamanı bekleyelim ve Brezilya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörünü ararken bu hedefe ulaşıp ulaşamayacağımızı görelim" ifadesini kullandı.
  • Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı'ndan Ancelotti açıklaması: Ona hayranım

    Milli takım için yeni teknik direktör konusunda adayların mevcut sözleşmelerine saygı duyacaklarını ve etik davranacaklarını söyleyen Brezilyalı futbol adamı, doğru görüşmeleri yapmak için zamanları olduğunu kaydetti. 
  • Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı'ndan Ancelotti açıklaması: Ona hayranım

    Rodrigues, son olarak, "Henüz bir sonraki teknik direktörün tanımı yok. Ama bu doğrultuda olacak. Oyuncuların saygı ve hayranlığına sahip bir teknik direktöre ihtiyacımız var" diye konuştu.
  • Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı'ndan Ancelotti açıklaması: Ona hayranım

    Bilindiği üzere Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un ismi de Brezilya Milli Takımı için geçiyor. 

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