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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Brezilya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Dorival Junior oldu - Futbol Haberleri

        Brezilya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Dorival Junior oldu

        Brezilya Milli Takımı'nda yeni teknik direktör Dorival Junior oldu. Sao Paulo'dan istifa eden Dorival Junior, kısa süre içinde Sambacılar'ın başına geçecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2024 - 10:58 Güncelleme: 08.01.2024 - 10:58
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        Brezilya'nın yeni hocası belli oldu
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        Brezilya Série A ekibi Sao Paulo'dan yapılan açıklamada teknik direktör Dorival Junior'ın istifasının kabul edildiği ve milli takımın başına geçeceği belirtildi.

        Kulüp başkanı Julio Casares ise açıklamasında şu ifadeleri kullandı, "Dorival'e yapılan davet, doğru yolda olduğumuzun bir kanıtı. Yapmamız gereken şey, yeni mücadelesinde başarılar dilemek."

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        DORIVAL JUNİOR KİMDİR, HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

        Antrenörlük kariyerinde Brezilya'da birçok takımı çalıştıran Dorival Junior, en uzun süre Santos'ta görev yaptı.

        Santos'ta iki kez görev yapan deneyimli çalıştırıcı, ikinci döneminde 94 maça çıkarken 1.94 puan ortalaması yakaladı.

        Junior, geçtiğimiz yılın nisan ayından bu yanan Sao Paulo'yu çalıştırıyordu.

        Dorival Junior kariyerinde Brezilya Kupası (3), Copa Libertadores, Sudamericana ve Brezilya Serie B şampiyonlukları yaşadı.

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