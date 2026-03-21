        Haberler Spor Futbol İngiltere Brighton: 2 - Liverpool: 1 | MAÇ SONUCU (Danny Welbeck Liverpool'u yıktı) - Futbol Haberleri

        Brighton: 2 - Liverpool: 1 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Brighton sahasında Liverpool'u ağırladı. 3 gol çıkan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

        Giriş: 21.03.2026 - 17:44
        Welbeck, Liverpool'u yıktı!

        İngiltere Premier Lig'in 31. hafta karşılaşmasında Brighton ile Liverpool kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Brighton'a galibiyeti getiren golleri 14. ve 56. dakikalarda Danny Welbeck kaydetti. Liverpool'un tek golü ise 30. dakikada Milos Kerkez'den geldi.

        Milli oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

        Bu sonucun ardından Brighton son 5 maçta 4. galibiyetini elde etti ve 43 puana yükseldi. Ligde 3 maçtır kazanamayan Liverpool ise 49 puanda kaldı.

        Ligin 32. haftasında Brighton deplasmanda Burnley'e konuk olacak. Liverpool ise sahasında Fulham'ı ağırlayacak.

