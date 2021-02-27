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Haberlerİş-YaşamŞirketlerBrisa ve TEMA Vakfı’ndan dijital orman
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10 bin dijital fidan gerçek ormana dönüşecek

Bridgsetone ve Lassa markalarının üreticisi Brisa, sürdürülebilir bir gelecek için TEMA Vakfı ile Dijital Orman projesini hayata geçirdiğini duyurdu. Proje kapsamında dikilen dijital fidanların, İzmir Bademli-2 Ağaçlandırma Sahası’nda hayat bulacağı belirtildi. 10 bin dijital fidanın gerçek bir ormanda hayat bulacağı belirtildi

Brisa ve TEMA Vakfı’ndan dijital orman
HABERTURK.COM

Bridgsetone ve Lassa markaları ile lastik sektöründe faaliyet gösteren Brisa, 10 bin dijital fidanın gerçek bir ormanda hayat bulacağı Dijital Orman projesi için TEMA Vakfı ile güç birliği yaptığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, daha yaşanabilir bir dünya için adım atmak ve kendi isimlerine özel fidanlarını dikmek isteyenlerin, dijitalorman.org adresindeki formu doldurmalarının yeterli olacağı kaydedildi.

İsim, soy isim, e-mail ve telefon bilgilerini içeren formu dolduran herkesin, kendi isimlerine özel bir fidanı toprakla buluşturabilecekleri belirtildi.

Dijital ortamda filizlenen fidanların, TEMA Vakfı’nın desteği ile İzmir Bademli-2 Ağaçlandırma Sahası’nda hayat bulacağı kaydedildi.

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