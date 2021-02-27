Brisa ve TEMA Vakfı’ndan dijital orman

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Bridgsetone ve Lassa markaları ile lastik sektöründe faaliyet gösteren Brisa, 10 bin dijital fidanın gerçek bir ormanda hayat bulacağı Dijital Orman projesi için TEMA Vakfı ile güç birliği yaptığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, daha yaşanabilir bir dünya için adım atmak ve kendi isimlerine özel fidanlarını dikmek isteyenlerin, dijitalorman.org adresindeki formu doldurmalarının yeterli olacağı kaydedildi.

İsim, soy isim, e-mail ve telefon bilgilerini içeren formu dolduran herkesin, kendi isimlerine özel bir fidanı toprakla buluşturabilecekleri belirtildi.

Dijital ortamda filizlenen fidanların, TEMA Vakfı’nın desteği ile İzmir Bademli-2 Ağaçlandırma Sahası’nda hayat bulacağı kaydedildi.