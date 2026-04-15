        Britney Spears'ı rehabilitasyona girmesi için oğulları ikna etti

        Britney Spears'ı rehabilitasyona girmesi için oğulları ikna etti

        Alkollü araç kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından rehabilitasyona giren Britney Spears'ın, bu kararı alırken oğullarının devreye girdiği öğrenildi

        Giriş: 15 Nisan 2026 - 11:47
        Oğulları ikna etti

        Britney Spears'ın bu hafta başında rehabilitasyona girmesi için oğullarının onu ikna ettiği öğrenildi. ABD basını, annelerinin madde bağımlılığı tedavisi için gönüllü olarak rehabilitasyona girmesinden önce iki oğlunun bir müdahalede bulunduğunu yazdı.

        44 yaşındaki Spears'ın, 4 Mart'ta alkollü araç kullanmaktan gözaltına alınmasının ardından tedavi merkezine yatmak konusunda ayak sürüdüğü, ancak 20 yaşındaki oğlu Sean Preston ve 19 yaşındaki Jayden James'in devreye girmesiyle durumun değiştiği öğrenildi.

        Çocuklarının annelerine karşı nazik ama aynı zamanda çok kararlı yaklaştıklarını belirten Spears'a yakın kaynaklar, pop yıldızının rehabilitasyona gitmesini sağlamak için, çocukların, annelerini kendileriyle tehdit ettiğini öne sürdü. Daily Mail'e konuşan bir kaynak, "Sanki 'Anne, bizim gelmemizi istiyorsan gitmek zorundasın' der gibiydiler. Bu da onun için yeterli bir teşvikti" dedi.

        Kevin Federline'dan boşandıktan sonra babalarında kalan çocuklarıyla uzun yıllar koğuk bir ilişki sürdüren Spears'ın, oğullarıyla ilişkisini tehlikeye sokmamak için rehabilitasyona girmeyi kabul ettiği öğrenildi.

        Ayrıca Spears'ın hapse girmekten çok korktuğu ve sonunda hapse girmekten kaçınmak için rehabilitasyon merkezine yatmanın en iyi seçeneği olduğunu anladığını belirtenler de oldu.

        Pop yıldızı, geçen ay, şeritler arasında zigzag yaparak araç kullandığı görülünce durdurumuş ve gözaltına alınmıştı. Yetkililer, Spears'ın alkol ve uyuşturucu karışımı etkisinde olduğuna inanıldığını belirtmişti.

        Britney Spears ve eski eşi Kevin Federline
        Spears, 4 Mayıs'taki duruşmasından önce rehabilitasyon merkezine yattı. Bu tedavinin tamamen şarkıcının kendi tercihi olduğu öğrenildi.

        Oğullarıyla karmaşık ilişkileri olduğu, oğullarının zaman zaman anneleriyle görüşmek istemedikleri, Spears'ın eski eşi tarafından zaman zaman gündeme getirilmişti. Ancak Spears, geçen yıl, oğullarıyla görüştüğünü ilan etmiş, mutluluğunu hayranlarıyla paylaşmıştı. Spears, geçen ay oğullarıyla bir yat tatiline çıkmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        66 yaşındaki kadının ücretsiz biniş hakkı engellendi

        Adana'da 66 yaşındaki kadın ücretsiz ulaşım kartı olmasına rağmen toplu taşıma sürücüsü tarafından kısa mesafede ineceği için dolmuştan indirildi (İHA)

        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        Trump destekçileri içinde savaş çatlağı
        Trump destekçileri içinde savaş çatlağı
        WSJ: Avrupa NATO'ya yedek planını hızlandırıyor
        WSJ: Avrupa NATO'ya yedek planını hızlandırıyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        Restoranda dövülerek öldürülen müzisyen için karar!
        Restoranda dövülerek öldürülen müzisyen için karar!
        1.67 milyar Euro'luk imza
        1.67 milyar Euro'luk imza
        Kadro istikrarı sağlanamadı!
        Kadro istikrarı sağlanamadı!
        14 yaşında Çağla menenjitten öldü!
        14 yaşında Çağla menenjitten öldü!
        Bir milyon euroluk Picasso tablosunu 100 euroya aldı!
        Bir milyon euroluk Picasso tablosunu 100 euroya aldı!
        O hastalar için son gelişmeler!
        O hastalar için son gelişmeler!
        ABD’den Türkiye’ye tarihi iade!
        ABD’den Türkiye’ye tarihi iade!
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        İstanbul'da kurşunlu haraç terörü! 15 milyon lira istediler!
        İstanbul'da kurşunlu haraç terörü! 15 milyon lira istediler!
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Altay Bayındır, Beşiktaş yolunda!
        Altay Bayındır, Beşiktaş yolunda!
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        Cazibe merkezi küçük kapsül oteller
        Cazibe merkezi küçük kapsül oteller
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Yeniden akıllara getirdi
        Yeniden akıllara getirdi