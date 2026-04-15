Britney Spears'ı rehabilitasyona girmesi için oğulları ikna etti

Britney Spears'ın bu hafta başında rehabilitasyona girmesi için oğullarının onu ikna ettiği öğrenildi. ABD basını, annelerinin madde bağımlılığı tedavisi için gönüllü olarak rehabilitasyona girmesinden önce iki oğlunun bir müdahalede bulunduğunu yazdı.

44 yaşındaki Spears'ın, 4 Mart'ta alkollü araç kullanmaktan gözaltına alınmasının ardından tedavi merkezine yatmak konusunda ayak sürüdüğü, ancak 20 yaşındaki oğlu Sean Preston ve 19 yaşındaki Jayden James'in devreye girmesiyle durumun değiştiği öğrenildi.

Çocuklarının annelerine karşı nazik ama aynı zamanda çok kararlı yaklaştıklarını belirten Spears'a yakın kaynaklar, pop yıldızının rehabilitasyona gitmesini sağlamak için, çocukların, annelerini kendileriyle tehdit ettiğini öne sürdü. Daily Mail'e konuşan bir kaynak, "Sanki 'Anne, bizim gelmemizi istiyorsan gitmek zorundasın' der gibiydiler. Bu da onun için yeterli bir teşvikti" dedi.

Kevin Federline'dan boşandıktan sonra babalarında kalan çocuklarıyla uzun yıllar koğuk bir ilişki sürdüren Spears'ın, oğullarıyla ilişkisini tehlikeye sokmamak için rehabilitasyona girmeyi kabul ettiği öğrenildi.

Ayrıca Spears'ın hapse girmekten çok korktuğu ve sonunda hapse girmekten kaçınmak için rehabilitasyon merkezine yatmanın en iyi seçeneği olduğunu anladığını belirtenler de oldu.

Pop yıldızı, geçen ay, şeritler arasında zigzag yaparak araç kullandığı görülünce durdurumuş ve gözaltına alınmıştı. Yetkililer, Spears'ın alkol ve uyuşturucu karışımı etkisinde olduğuna inanıldığını belirtmişti.

Britney Spears ve eski eşi Kevin Federline

Spears, 4 Mayıs'taki duruşmasından önce rehabilitasyon merkezine yattı. Bu tedavinin tamamen şarkıcının kendi tercihi olduğu öğrenildi.

Oğullarıyla karmaşık ilişkileri olduğu, oğullarının zaman zaman anneleriyle görüşmek istemedikleri, Spears'ın eski eşi tarafından zaman zaman gündeme getirilmişti. Ancak Spears, geçen yıl, oğullarıyla görüştüğünü ilan etmiş, mutluluğunu hayranlarıyla paylaşmıştı. Spears, geçen ay oğullarıyla bir yat tatiline çıkmıştı.