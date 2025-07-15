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        Haberler Dünyadan Britney Spears'ın kafa karıştıran evlat edinme açıklaması - magazin haberleri

        Britney Spears'ın kafa karıştıran evlat edinme açıklaması

        Sosyal medya paylaşımında; "Çok güzel bir kız çocuğu evlat edindim" diyerek isim veren Britney Spears, hayranlarının sorularını şimdilik yanıtsız bıraktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2025 - 09:58 Güncelleme: 15.07.2025 - 09:58
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        "Evlat edindim"
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        Britney Spears, sosyal medya paylaşımıyla kafaları karıştırdı. 43 yaşındaki ABD'li pop ikonu, hafta sonu Instagram sayfasında paylaştığı bir dans videosuyla şaşırttı. Videonun altına; "Çok güzel bir kız çocuğu evlat edindim! Adı Lennon London Spears!" diye yazdı.

        Hayranları, Britney Spears'ın paylaşımında bir köpekten bahsetmiş olabileceğini tahmin ederken binlerce yorum yazıldı.

        Ünlü şarkıcının videosunun arka planında bir bebek taşıyıcısı yer alsa da, TMZ kaynakları, Britney Spears'ın bebek taşıyıcısını oyuncak bebeklerini taşımak için kullandığını ve bazen onlarla seyahat ettiğini söyledi.

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        Britney Spears, nisan ayında yanında oyuncak bebeğiyle Meksika'ya giderken görüntülenmiş, hayranları, ünlü şarkıcının ruh sağlığından endişe duymuştu.

        Britney Spears'ın oyuncak bebeğini koruması taşırken görülmüştü

        Geçirdiği ruhsal sorunlar nedeniyle babasının vasi olarak atanmasına 13 yılın ardından karşı çıkan Britney Spears, 2021'de vasiliğin iptali davasını kazanmış, finansal bağımsızlığını geri almıştı.

        Britney Spears'ın, eski eşi Kevin Federline'den 19 yaşında Sean ve 18 yaşındaki Jayden adında oğulları var.

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        #Britney Spears
        #evlat edinme
        #oyuncak bebek
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