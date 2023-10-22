Britney Spears neden çıplak fotoğraflarını paylaştığını açıkladı

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ABD'li şarkıcı Britney Spears, köleliğe benzettiği babası James Parnell Spears ile vasilik süreci de dahil olmak üzere, hayatı ve kariyeri hakkında her şeyi anlatacağı bir anı kitabı için rekor bir anlaşmaya imza atmıştı.

Britney Spears, anılarını kitaplaştırması karşılığında tam 15 milyon dolarlık rekor bir ücret aldı.

Britney Spears, ayrıca anı kitabında sosyal medya hesabından zaman zaman yayımladığı üstsüz ve çıplak fotoğraflarıyla ilgili de samimi açıklamalara yer verdi: Birçok insanın neden kendimi çıplak veya yeni elbiselerle fotoğraflamayı sevdiğimi anlamadığını biliyorum. Ama sanırım başkaları tarafından binlerce kez fotoğraflansalardı, başkalarının onayıyla poz verselerdi, kendimi seksi hissettiğim şekilde poz vermekten ve kendi fotoğrafımı çekmekten ne kadar keyif aldığımı anlarlardı.