Britney Spears "Soyuldum" dedi ama polis ihbar etmedi
Britney Spears, mücevherlerinin çalındığını sosyal medya paylaşımıyla duyururken; polis, kendilerine herhangi bir ihbarda bulunulmadığını açıkladı
Britney Spears, önceki gün evinin soyulduğunu açıkladı. Hırsızlık haberini sosyal medyadan veren 42 yaşındaki şarkıcı; "Arkadaşlar, mücevherlerim çalındı" derken boş mücevher kutusunu gösterdi.
"Gördünüz mü? Hiçbir şey yok. Korkuyorum. Hepsi gitti. Tüm mücevherlerim çalındı" diyen pop yıldızı; "Şimdi yenilerini almam da zor. Çünkü yine kaybolacağından korkuyorum" ifadesini kullandı.
Şarkıcı, artık önlem olarak "ucuz ve sahte" mücevherler satın aldığını, ancak pahalı eşyalarından bazılarını "kendisine özel olarak yapılmış" olduğu için kaybetmenin kendisi için zor olduğunu söyledi.
POLİSE GELEN İHBAR YOK
Britney Spears'ın iddiasının aksine, Ventura bölgesi polis yetkilileri ise kendilerine ünlü şarkıcının evinden herhangi bir hırsızlık ihbarında bulunulmadığını açıkladı.
Hırsızlık iddiasına rağmen Britney Spears, moralinin iyi olduğu iki video yayınladı. Birinde zayıfladığını, diğerinde ise dil piercing'i yaptırmak istediğini yazdı.
DAHA ÖNCE DE HIRSIZLIK İHBARINDA BULUNDU
Bu, Britney Spears'ın ilk hırsızlık açıklaması değildi. Ünlü şarkıcı, Ağustos 2021'de polise, şu an oturduğu malikanesinin soyulduğunu ihbar etmişti. Ancak polisin ifadesine göre Spears'ın güvenlik personeli, şarkıcının polise bilgilendirme yapmamaya karar verdiğini söylemişti ve polis de evden ayrılmıştı.
"PARA KAVRAMI YOK"
Geçen ay kaynaklar Page Six'e Britney Spears'ın arkadaşlarının onun için endişelendiğini çünkü iddiaya göre babasının vasiliğinin sona ermesinin ardından 60 milyon dolarlık servetini çarçur ettiğini söyledi. Bir kaynak, Spears için, "Para kavramı yok" derken, “10 yılı aşkın bir süre boyunca banka hesapları başkaları tarafından yönetiliyordu ve her satın alma işlemi, bir paket sakız bile olsa, mahkemeye bildirilmek zorundaydı. Ama şimdi tek başına" diye ekledi.