Britney Spears "Soyuldum" dedi ama polis ihbar etmedi

"PARA KAVRAMI YOK"

Geçen ay kaynaklar Page Six'e Britney Spears'ın arkadaşlarının onun için endişelendiğini çünkü iddiaya göre babasının vasiliğinin sona ermesinin ardından 60 milyon dolarlık servetini çarçur ettiğini söyledi. Bir kaynak, Spears için, "Para kavramı yok" derken, “10 yılı aşkın bir süre boyunca banka hesapları başkaları tarafından yönetiliyordu ve her satın alma işlemi, bir paket sakız bile olsa, mahkemeye bildirilmek zorundaydı. Ama şimdi tek başına" diye ekledi.