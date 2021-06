James Bond serisinin "The Man with the Golden Gun" (Altın Tabancalı Adam) adlı halkasında oynayan Britt Ekland, hakkında bilinmeyenleri anlattı. Ekland, Platinum Dergisi'ne verdiği röportajda estetik müdahaleler yüzünden duyduğu pişmanlığı ifade etti.