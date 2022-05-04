Brokolinin bilinmeyen faydaları 0:00 / 0:00

Hem çiğ hem de pişirilerek tüketimi mümkün olan brokoliyi zevke göre tatlandırmak da mümkündür. Brokoliyi düzenli tüketen bir kişi vücudunun gereksinimi olan vitamin ve mineralleri karşılamaktadır. Ayrıca brokoli life ve protein açısından da oldukça zengindir. Selenyum, kalsiyum, folik asit ve magnezyum gibi vücudun düzenli ihtiyacı olan vitaminlerden doğal bir şekilde brokoliyle karşılanabilmektedir. Brokoli B vitamini açısından da zengin bir sebze olduğu için sayısız faydaları vardır.

Brokoli Faydaları

Brokolinin faydaları arasında öne çıkanları sizler için sıraladık;

Brokoli vücudu kanser hücrelerine karşı korur ve adeta bir kalkan görevi görür.

Diş ve diş etlerini güçlendiren sağlıklı gelişimine yardımcı olan brokoli genel kemik sağlığını da korumaktadır.

Sindirim sorunu yaşayanların bir numaraları yiyeceği olan brokoli sindirim sistemini de düzenler.

Kardiyovasküler sistemi koruyan brokoli kalp ve damarların da sağlıklı olmasına yardımcı olur.

Kansızlığa karşıda tüketilebilen brokoli aneminin önüne geçer.

Kan şekerinin düzenlenmesini sağlar.

Otoimmun sistem brokolinin düzenli tüketimiyle güçlenir.

Gözlerin sağlığının korunmasına destek verir.

Cildin gençleşmesine yardımcı olan brokoli cildin parlaklığı ve ışıltısını sağlar.

Brokoli Zararları

Sağlığa faydaları saymakla bitmeyen brokoli aşırı ve bilinçsiz tüketildiğinde bazı kişilere de zarar da verebilmektedir. Normalde brokoli yemek sağlık için zararlı etkilere sahip değildir. Ancak bağırsak ve sindirim sisteminde sorun olan kişilerde aşırı tüketildiğinde rahatsızlık, gaz ve bağırsak tahrişine yol açabilmektedir. Bu da brokolide ki zengin lif oranıyla ilgilidir. Ayrıca bazı tiroit tiplerinde brokolinin tüketimi tavsiye edilmemektedir.

Brokoli Faydaları İbrahim Saraçoğlu

Brokoli faydaları Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu tarafından da bahsedilen bir konudur. Saraçoğlu brokolinin faydalarını şöyle sıralamıştır; C vitamini ihtiyacını doğal yoldan karşılar, düzenli tüketildiğinde C vitamini eksikliği sorunu ortadan kalkar. Lif zengini olduğu ve beta karoten ihtiva ettiği için brokoli bağırsakların florasını korur. Ayrıca brokolide ki A vitamini de çok zengin olduğu için vücudun gereksinimini karşılar.

Brokoli Hamilelikte Yararlı Mı?

Sayısız faydaları olan brokoli hamilelikte de yararlı bir besindir. Brokolinin içeriğinde çok sayıda antioksidan, vitamin, kalsiyum ve protein olduğu için gebelikte anne ve bebeğin bağışıklığını kuvvetli tutar. Aynı zamanda lif zengini olan brokoli hamile kadınların kâbusu olan kabızlık sorununu ortadan kaldırır. En önemlisi de doğum esnasında oluşabilecek omurilik ve beyin kusurları brokolideki folat sayesinde önlenir.

Brokoli Fitness Sporcuları İçin Faydalı Mı?

Brokoli fitness sporcuları için faydalı görülen bir besindir. Fitness sonrası tüketildiği zaman brokolinin içindeki beta karoten kaslardaki tahribatın iyileştirilmesini sağlar. Ayrıca brokoli kalsiyum zengini olduğu için fitness sporcularının omurgasının ve kemiklerinin güçlenmesine yardımcı olur.

Brokoli Bebekler İçin Faydalı Mı?

Brokoli bebekler için faydalı bir sebzedir. Bebeklerdeki kabızlık sorunları brokolinin düzenli tüketimiyle aşılabilir. Vitamin ve mineral açısında da zengin olduğu için bebeğin gelişimine destek verir.

Brokoli Nelere İyi Gelir?

Brokoli nelere iyi gelir diye merak edenler için sıraladık; brokoli insülin direncine iyi gelir ve kan şekerinin düzenini sağlar, brokoli zengin A vitamini ihtiva ettiği için gözlere iyi gelir.

Haşlanmış Brokoli Suyu Faydalı Mı?

Brokoli çeşitli şekillerde yenebilen bir sebzedir. Haşlanmış brokoli suyu faydalı mı sorusunun yanıtı bu suyun kanseri koruduğu, bağışıklığı güçlendirdiği ve kemik sağlığına destek verdiği şeklindedir.