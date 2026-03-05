Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Brooklyn Beckham ailesinin uzattığı zeytin dalını görmezden geldi

        Brooklyn Beckham ailesinin uzattığı zeytin dalını görmezden geldi

        Brooklyn Beckham, evebeynleri David ve Victoria Beckham'ın doğum gününde kendisine uzattığı zeytin dalını karşılıksız bıraktı, eşi Nicola Peltz'i tercih etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2026 - 14:44 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zeytin dalını görmezden geldi

        Brooklyn Beckham, annesi Victoria ve babası David Beckham'ın kendisine olan sevgilerini ifade eden paylaşımlarını görmezden geldikten sonra, doğum gününü eşi Nicola Peltz ile birlikte kutladı.

        Dün Beckham çifti, 27 yaşına giren en büyük oğulları Brooklyn'in doğum gününü sosyal medya üzerinden kutlamıştı. Brooklyn'in çocukluk fotoğraflarına yer veren Beckham'lar oğullarına sevgilerini ifade etmişti.

        Ancak çift, oğullarının sosyal medya hesabını etiketlememişti. Çünkü ailesini bağını koparan Brooklyn, onları sosyal medyada engellemişti.

        Brooklyn tarafından engellenmesine rağmen, 23 yaşındaki kardeşi Romeo da onunla birlikte çekilmiş eski bir çocukluk fotoğrafını paylaşmıştı.

        REKLAM

        Büyükanne ve büyükbabası Ted ve Hilary Beckham da Brooklyn'in doğum günü şerefine fotoğraflar yayınlamıştı.

        Ailesinin iyi dileklerini ve doğum günü kutlamalarını görmezden gelen Brooklyn, 2022'de evlendiği 31 yaşındaki eşi Nicola Peltz tarafından gönderilen doğum günü mesajına ise yanıt verdi.

        Peltz, eşinin doğum günü pastasını üflediği ve ona hediyelerini sunduğu videoyu sosyal medyada paylaşarak, doğum gününü kutladı. Videoda, "Doğum günün kutlu olsun, seni seviyorum" diye seslenen Peltz'e, oğul Beckham'dan öpücük eşliğinde, "Ben de seni seviyorum" mesajı geldi.

        Beckham ailesi içindeki gerginlik, Brooklyn'in bir yılı aşkın süredir ailesiyle kavgalı olduğuna dair haberlerin ardından, sosyal medyada ebeveynlerini hedef alan şoke edici bir açıklama yayınlamasıyla ortaya çıkmıştı.

        Geçtiğimiz haftalarda altı sayfalık bir Instagram açıklaması yapan Brooklyn, ailesinin evliliğini sabote etmeye çalıştığını ve her zaman aile ilişkilerinden ziyade kamuoyundaki imajlarını ön planda tuttuklarını iddia etmişti.

        "Tüm hayatım boyunca, ailemle ilgili basındaki anlatıları ebeveynlerim kontrol etti. Gösteriş amaçlı sosyal medya paylaşımları, aile etkinlikleri ve samimiyetsiz ilişkiler, doğduğum hayatın ayrılmaz bir parçası oldu" diyen Brooklyn, ailesiyle barışmak istemediğini ve ebeveynlerinin, eşi Nicola Peltz ile olan evliliğini yıkmaya çalıştığını iddia etmişti. Oğul Beckham ayrıca, annesinin, 2022'deki düğününde eşiyle ilk dansı yapmasına izin vermeyip kendisiyle uygunsuz bir şekilde dans ettiğini öne sürmüştü.

        Düğününü kastederek, "Büyük günümüzden haftalar önce, ailem defalarca baskı yaptı ve bana, ismimin haklarından vazgeçmem için rüşvet teklif etti. Bu durum beni, eşimi ve gelecekteki çocuklarımızı etkileyecekti" diyen Brooklyn, annesinin evliliğini bozmak için eskiden ilişki içinde olduğu kadınları hayatına dahil etmeye çalıştığını söylemişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        35 ilde DEAŞ terör örgütüne operasyon: 22 tutuklama

        İçişleri Bakanlığı: 35 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 184 şüpheli yakalandı. 22'si tutuklandı. 33'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. (DHA)

        #Brooklyn Beckham
        #Nicola Peltz
        #beckham ailesi
        #David Beckham
        #Victoria Beckham
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        NATO: Türkiye'de füze düşürülmesi ciddi bir olaydı
        NATO: Türkiye'de füze düşürülmesi ciddi bir olaydı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
        Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        Galatasaray'ın kasası doluyor: 5.5 milyar TL'lik ciro!
        Galatasaray'ın kasası doluyor: 5.5 milyar TL'lik ciro!
        17 yaşındaki Yasemin'in davasından kuma vahşeti çıktı!
        17 yaşındaki Yasemin'in davasından kuma vahşeti çıktı!
        "Eşime neden baktın" diyen kişiyi öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        "Eşime neden baktın" diyen kişiyi öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        Bursalı Dacia'nın adı belli oldu
        Bursalı Dacia'nın adı belli oldu
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        Böyle sevgili olmaz olsun! Nagihan barışmadı öldürüldü!
        Böyle sevgili olmaz olsun! Nagihan barışmadı öldürüldü!
        Annesinin boyunu geçti
        Annesinin boyunu geçti
        Kadın öğretmenlere tehdit iddiası! Tutuklandı!
        Kadın öğretmenlere tehdit iddiası! Tutuklandı!
        13 yaşındaki Alperen'i öldüren yumruk!
        13 yaşındaki Alperen'i öldüren yumruk!
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor
        Ruh sağlığı sorununu anlattı
        Ruh sağlığı sorununu anlattı