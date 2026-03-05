Brooklyn Beckham ailesinin uzattığı zeytin dalını görmezden geldi

Brooklyn Beckham, annesi Victoria ve babası David Beckham'ın kendisine olan sevgilerini ifade eden paylaşımlarını görmezden geldikten sonra, doğum gününü eşi Nicola Peltz ile birlikte kutladı.

Dün Beckham çifti, 27 yaşına giren en büyük oğulları Brooklyn'in doğum gününü sosyal medya üzerinden kutlamıştı. Brooklyn'in çocukluk fotoğraflarına yer veren Beckham'lar oğullarına sevgilerini ifade etmişti.

Ancak çift, oğullarının sosyal medya hesabını etiketlememişti. Çünkü ailesini bağını koparan Brooklyn, onları sosyal medyada engellemişti.

Brooklyn tarafından engellenmesine rağmen, 23 yaşındaki kardeşi Romeo da onunla birlikte çekilmiş eski bir çocukluk fotoğrafını paylaşmıştı.

Büyükanne ve büyükbabası Ted ve Hilary Beckham da Brooklyn'in doğum günü şerefine fotoğraflar yayınlamıştı.

Ailesinin iyi dileklerini ve doğum günü kutlamalarını görmezden gelen Brooklyn, 2022'de evlendiği 31 yaşındaki eşi Nicola Peltz tarafından gönderilen doğum günü mesajına ise yanıt verdi.

Peltz, eşinin doğum günü pastasını üflediği ve ona hediyelerini sunduğu videoyu sosyal medyada paylaşarak, doğum gününü kutladı. Videoda, "Doğum günün kutlu olsun, seni seviyorum" diye seslenen Peltz'e, oğul Beckham'dan öpücük eşliğinde, "Ben de seni seviyorum" mesajı geldi.

Beckham ailesi içindeki gerginlik, Brooklyn'in bir yılı aşkın süredir ailesiyle kavgalı olduğuna dair haberlerin ardından, sosyal medyada ebeveynlerini hedef alan şoke edici bir açıklama yayınlamasıyla ortaya çıkmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda altı sayfalık bir Instagram açıklaması yapan Brooklyn, ailesinin evliliğini sabote etmeye çalıştığını ve her zaman aile ilişkilerinden ziyade kamuoyundaki imajlarını ön planda tuttuklarını iddia etmişti.

"Tüm hayatım boyunca, ailemle ilgili basındaki anlatıları ebeveynlerim kontrol etti. Gösteriş amaçlı sosyal medya paylaşımları, aile etkinlikleri ve samimiyetsiz ilişkiler, doğduğum hayatın ayrılmaz bir parçası oldu" diyen Brooklyn, ailesiyle barışmak istemediğini ve ebeveynlerinin, eşi Nicola Peltz ile olan evliliğini yıkmaya çalıştığını iddia etmişti. Oğul Beckham ayrıca, annesinin, 2022'deki düğününde eşiyle ilk dansı yapmasına izin vermeyip kendisiyle uygunsuz bir şekilde dans ettiğini öne sürmüştü.

Düğününü kastederek, "Büyük günümüzden haftalar önce, ailem defalarca baskı yaptı ve bana, ismimin haklarından vazgeçmem için rüşvet teklif etti. Bu durum beni, eşimi ve gelecekteki çocuklarımızı etkileyecekti" diyen Brooklyn, annesinin evliliğini bozmak için eskiden ilişki içinde olduğu kadınları hayatına dahil etmeye çalıştığını söylemişti.