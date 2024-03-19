Bruce Willis'in kızı Tallulah'a otizm teşhisi

Aksiyon filmlerinin ünlü yıldızı Bruce Willis önce afazi (konuşulanı anlama ve okuma - yazma gibi becerileri etkileyen hastalık), ardından demans (bunama) teşhisi konulması nedeniyle oyunculuğu bırakmak zorunda kalmıştı.

'Zor Ölüm', 'Altıncı His' gibi yapımlarla hafızalarda yer alan Bruce Willis, sık sık sağlık durumu nedeniyle haberlere konu oldu. Ancak bu sefer kızının hastalığı gündemde.

69 yaşındaki Willis'in 61 yaşındaki oyuncu Demi Moore ile evliliğinden olan kızı Tallulah Willis, kendisinin de bir yıldır otizmle mücadele ettiğini açıkladı. Annesi ve babası gibi oyunculuk yapan 30 yaşındaki Tallulah, geçen yaz kendisine otizm teşhisi konulduğunu ve bunun hayatını değiştirdiğini ilk kez dile getirdi.

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Tallulah Instagram'da, babasıyla 2004'te 'The Whole Ten Yards' filminin prömiyerinde, kendisi henüz 10 yaşındayken çekilmiş eski bir videosunu paylaşıp sağlık durumunu açıkladı.

"Otizmli olduğunuzu söylemeden otizmli olduğunuzu anlatın" diye not yazan Tallulah, videoda babası, gazetecinin sorusunu yanıtlarken yanında görülüyor.

"HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ"

"Bu benim hastalığım hakkında ilk kamuoyu karşısındaki açıklamam. Geçen yaz ortaya çıktı ve hayatımı değiştirdi" diye yazdı.

Tallulah, daha önce beden algı bozukluğu, anoreksiya ve dikkat eksikliği hastalıklarıyla mücadele ettiğini açıklamıştı.

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Tallulah, Bruce Willis ve Demi Moore'un en küçük kızı. İkilinin 32 yaşında Scout ve 35 yaşında Rumer adında iki kızı daha bulunuyor.

Demi Moore ile 2000'de boşanan Bruce Willis, 2009'dan bu yana eski model Emma Heming ile evli. Bu evliliğinden de 12 yaşında Mabel Ray ve 10 yaşında Evelyn Penn adlarında iki kızı var.