Brusella hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Tedavisi var mıdır?

Brusella bakteri içerikli bir mikrop türüdür. Türkiye ile Akdeniz ülkelerinde sıkça görülen ve hayvanlarda oluşarak insanlara sirayet eden bir hastalıktır. Süt ve süt ürünleri, sığır, koyun, keçi, domuz, manda gibi hayvanların etlerinden ve burusella hastalığı olan hayvanın gebelik ve idrarından insanlara geçmektedir. Akdeniz ateşi, Malta humması, Bang hastalığı olarak da adlandırılır. Çok eski bir hastalık olmasına rağmen halen ülkemizde bu konuda çok fazla hayvan telef olmakta ve ekonomiye zarar vermektedir.

Hastalığın en çok bulaşma nedenlerinden en önemlisi; süt ve süt ürünlerinden yapılan ve tüketilen gıdaların yapımında çok iyi kaynatılarak hazırlanmamasından ortaya çıkmaktadır. Kaşar ve yoğurt aşırı kaynatılarak mayalandığı için bulaşma olmaz. Büyükbaş hayvanların özellikle sakatat içerikli yan ürünlerinden de bulaşma çok fazla görülmektedir. Cilde direkt temas etmek, ağız yolu, cinsel temas halinde, solunum yollarından, labaratuvarlarda çalışanlar arasında da kaza sonucu bakteriler bulaşma yapabilmektedir. Hastalığın bulaşma yollarından özellikle hayvanlarla doğrudan temas halinde bulunanlar ve veterinerlerin sağlık kontrolü yapma esnasında da bu bakteriler insanlara geçebilmektedir.

Brusella Hastalığı Belirtileri Nelerdir?

Bruselloz bakterisi her organı ve her sistemi tutarak etki alanı olarak fazla yer tutmaktadır. 8 haftadan(akut) az, 8 ile 52 hafta(subakut) ve 52 haftadan(kronik) fazla olarak bir ilerleme şekli oluşabilmektedir.

Akut; ateş, halsizlik, terleme, miyalji, iştah kaybı ve sırtta ağrı gibi belirtiler oluşturur.

ateş, halsizlik, terleme, miyalji, iştah kaybı ve sırtta ağrı gibi belirtiler oluşturur. Subakut; bir kaç haftalık ateş olma ve düzelme değişiklikleri ve iskelet, kas sisteminde belirtiler ortaya çıkmaktadır.

bir kaç haftalık ateş olma ve düzelme değişiklikleri ve iskelet, kas sisteminde belirtiler ortaya çıkmaktadır. Kronik; uzun süreli ateş, kronik olarak yorgunluk ve nöropsikiyatrik şikayetler baş gösterir. Genelde bu şikayetlerin olmasıyla klinik başvurular yapılmaktadır. Bu durumdan sonra yapılan tedavi ile şikayetler 10 gün içerisinde düzelme seyrine başlar. Özellikle kas ve iskelet sistemine ait şikayetler en uzun süreli olarak devam eden şikayetlerdir. Bunun yanında mide ve bağırsak gibi organlarda, merkezi sinir sisteminde, üreme sistemi ve idrar yollarında, kalp ve damar sistemlerinde ve kan yapım sisteminde çok farklı komplikasyonlar ortaya çıkmaktadır.

Brusella Nasıl Tedavi Edilir?

Brusella hastalığı gösterdiği birçok belirti ile tanısı konulabilen ve tadavisi mümkün olan bir hastalıktır. Dünya Sağlık Örgütü Brusella hastalığı tedavisi ile ilgili ikili ya da üçlü antibiyotik tedavisi önermektedir. Rifampisin, doksisiklin, streptomisi adlı antibiyotikler bu üçlü kombinasyonu oluşturur. 6-7 hafta sürebilen bu antibiyotik tedavisi ile çok ilerlemiş vakalarda uygulanmaktadır. Ancak; merkezi sinir sitemini tahrip edici olması ile tedavi süreci 6 ile 12 ay arasında; omurga tutulumu halinde 3 ile 6 ay arasında sürmektedir. Kalbi etkileyen durumlarda ise; ameliyat ile tedavi edilmektedir.

Brusella hastalığından korunmak için süt ve süt ürünlerinin çok iyi kaynatılması, hayvanlarla sürekli temas halinde olan insanların bu teması sağlarken korunmalı giysiler kullanması, solunum halinde oluşabilecek bulaşmalar için de maske ile önlem alınması gerekmektedir. Brusella aşısı hayvanlar için koruyucu bir yöntemdir ancak insanlar için böyle bir imkan henüz ortaya çıkarılmamıştır.