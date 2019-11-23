Spor Toto Süper Lig 12. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de haftanın maçında Galatasaray evinde Başakşehir'i konuk etti. Futbolseverler haftasonunda bu akşam oynanacak maçları merakla bekliyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 12. hafta oynanacak maçlar ve puan durumu...
SPOR TOTO SÜPER LİG 12. HAFTA PUAN DURUMU
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|12
|6
|4
|2
|19
|13
|6
|22
|2.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|11
|6
|3
|2
|20
|11
|9
|21
|3.FENERBAHÇE A.Ş.
|11
|6
|2
|3
|21
|12
|9
|20
|4.TRABZONSPOR A.Ş.
|11
|5
|4
|2
|20
|13
|7
|19
|5.AYTEMİZ ALANYASPOR
|11
|5
|4
|2
|19
|12
|7
|19
|6.GALATASARAY A.Ş.
|12
|5
|4
|3
|13
|10
|3
|19
|7.BTC TURK YENİ MALATYASPOR
|11
|5
|3
|3
|25
|13
|12
|18
|8.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|11
|5
|3
|3
|14
|13
|1
|18
|9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|11
|4
|3
|4
|16
|21
|-5
|15
|10.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|11
|4
|2
|5
|11
|18
|-7
|14
|11.GÖZTEPE A.Ş.
|11
|3
|4
|4
|10
|12
|-2
|13
|12.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|11
|3
|4
|4
|12
|16
|-4
|13
|13.KASIMPAŞA A.Ş.
|11
|3
|3
|5
|16
|18
|-2
|12
|14.YUKATEL DENİZLİSPOR
|11
|3
|2
|6
|9
|13
|-4
|11
|15.ANTALYASPOR A.Ş.
|11
|3
|2
|6
|11
|20
|-9
|11
|16.GENÇLERBİRLİĞİ
|11
|2
|4
|5
|15
|16
|-1
|10
|17.MKE ANKARAGÜCÜ
|11
|2
|3
|6
|8
|17
|-9
|9
|18.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
|11
|1
|4
|6
|10
|21
|-11
|7
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
SÜPER LİG 12. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTRÜ
Bu akşam hangi maçlar var?
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