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Bu deyimler nereden geliyor? Bilgi seviyenizi artıracak hap bilgiler

Türkçe'de var olan bazı deyimler, yalnızca birkaç kelimeden oluşuyor ama uzun bir paragraf gibi çok şey anlatıyor! Bu deyimler aslında bir olaya atıf yapan ifadeler. Bakın, deyimler nasıl ortaya çıkmış?

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  • Bu deyimler nereden geliyor? Bilgi seviyenizi artıracak hap bilgiler

    KÜPLERE BİNMEK

    Türk masallarında, Batı masallarındaki cadının karşılığı olarak, kocakarı karakteri bulunur. Kocakarılar, büyü yapan kötü karakterlerdir. Kocakarılar kızdıklarında süpürge yerine küpe binerler ve sihir yaparlar.

    Küplere binmek deyimi Türk masallarında yer alan kocakarı karakterinin bu hareketinden gelir. Buradaki küpten kasıt geometrik olan küp değil, topraktan yapılan küplerdir.
  • Bu deyimler nereden geliyor? Bilgi seviyenizi artıracak hap bilgiler

    TABURCU OLMAK

    Savaş yıllarında cephedeki doktorlar yaralanan askerleri tedavi ettikten sonra tekrar savaşsınlar diye onları taburlarına geri gönderirdi. Bu yüzden hastaneden çıkarken taburcu olmak deyimini kullanıyoruz.
  • Bu deyimler nereden geliyor? Bilgi seviyenizi artıracak hap bilgiler

    OCAĞINA İNCİR AĞACI DİKİLMEK

    İncir ağacı, bir yere kök saldığı zaman orayı sahiplenir. Kökler kesilse bile ağaçtan kurtulmak çok zordur. İncir ağacının yakınındaki evler de hep kökten dolayı zarar görür. Bu deyim de bu durumu ifade eder.
  • Bu deyimler nereden geliyor? Bilgi seviyenizi artıracak hap bilgiler

    NALLARI DİKMEK

    Atların dizlerinde bir tür kilit mekanizması vardır. Bacaklarını bu mekanizma ile kitleyebilen atlar, öldüğünde ve sırt üstü devrildiğinde kitlenen bacaklar havaya kalkmış halde durur. Bugün ölmek anlamında kullanılan nalları dikmek deyimi de bunu anlatıyor.
  • Bu deyimler nereden geliyor? Bilgi seviyenizi artıracak hap bilgiler

    PABUCUN DAMA ATILMASI

    Osmanlı zamanında esnafları denetleyen devlet görevlileri, satılan malda bir hile veya kalitesizlik bulursa esnafın dükkanının üzerine bir pabuç atarlardı. Böylece, o esnafın ayıplı mal sattığı herkese ilan edilirdi. "Pabucum dama atıldı" ifadesi buradan geliyor.
  • Bu deyimler nereden geliyor? Bilgi seviyenizi artıracak hap bilgiler

    AVUCUNU YALAMAK

    Avucunu yalamak deyimi kışın karlı ve soğuk havalarda inine kapanarak, tabanlarının altını yalamak suretiyle karın doyurmaya çalışan ayıları anlatır.

    Kışın yemek bulamayan ayılar, avucunu yalasa da karın doyuramaz ve boşa çaba göstermiş olurlar.
  • Bu deyimler nereden geliyor? Bilgi seviyenizi artıracak hap bilgiler

    KURTLAR SOFRASI

    Eğer bir kurt sürüsü avlanamaz ve aç kalırsa aralarındaki en zayıf olanı seçip yerler. Kurtlar sofrası deyimi de buradan gelir.
  • Bu deyimler nereden geliyor? Bilgi seviyenizi artıracak hap bilgiler

    TİMSAH GÖZYAŞLARI

    Timsahlar avlarıı yedikten sonra sinüslerinde sıkışan hava sonucu gözyaşı dökerler. Yani bunun acıyla bir ilgisi yoktur. Bu nedenle üzülmediği halde ağlayan insanlar için timsah gözyaşları ifadesi kullanılır.
  • Bu deyimler nereden geliyor? Bilgi seviyenizi artıracak hap bilgiler

    FOYASI MEYDANA ÇIKMAK

    Kuyumcular süs eşyalarında kullandıkları elmasların arkasına foya denilen bir madde sürer ve ayna gibi ışığı yansıtarak daha çok parlamasını sağlarlar. Ancak zamanla bu foya dökülür ve taş da eski parlaklığını yitirir. Buna da foyası meydana çıkmak denir.
  • Bu deyimler nereden geliyor? Bilgi seviyenizi artıracak hap bilgiler

    DUT YEMİŞ BÜLBÜLE DÖNMEK

    Bülbüller dutları çok sever ancak dut yediklerinde ishal olur ve konuşamazlar. Bu yüzden sessiz kişilere dut yemiş bülbül denir.

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