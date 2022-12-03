Bu deyimler nereden geliyor? Bilgi seviyenizi artıracak hap bilgiler

FOYASI MEYDANA ÇIKMAK

Kuyumcular süs eşyalarında kullandıkları elmasların arkasına foya denilen bir madde sürer ve ayna gibi ışığı yansıtarak daha çok parlamasını sağlarlar. Ancak zamanla bu foya dökülür ve taş da eski parlaklığını yitirir. Buna da foyası meydana çıkmak denir.