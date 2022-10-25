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Bu görüntüler sizi rahatsız ediyorsa deniz fobiniz olabilir!

Talasofobi deniz ya deniz yolculuğuna karşı duyulan şiddetli ve kalıcı korku olarak tanımlanır

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  • Bu görüntüler sizi rahatsız ediyorsa deniz fobiniz olabilir! Talasofobi nedir, belirtileri nelerdir?

    Birçok insanın deneyimlediği bir korku olan Talasofobi’de daha çok kişiler karanlık, derin ve tehlikeli görünen su kütlelerinden etkilenirler. Kişiler sudan çok altında bulunan cisimlerden korkuyorlar. 
  • Bu görüntüler sizi rahatsız ediyorsa deniz fobiniz olabilir! Talasofobi nedir, belirtileri nelerdir?

    TALASOFOBİ BELİRTİLERİ

    Baş dönmesi

    Sersemlik

    Mide Bulantısı
  • Bu görüntüler sizi rahatsız ediyorsa deniz fobiniz olabilir! Talasofobi nedir, belirtileri nelerdir?

    Hızlı kalp atması

    Hızlı nefes alma

    Terleme

    Kaygı durumları
  • Bu görüntüler sizi rahatsız ediyorsa deniz fobiniz olabilir! Talasofobi nedir, belirtileri nelerdir?

    Talasofobi kaygı durumunda illa suya yakın olmak gerekmiyor. Fobisi olan insanlar okyanusla ilgili ürkütücü resimler gördüklerinde, uçakla denizin üzerinde geçerken ve sahil yollarından geçerken bu belirtileri yaşayabilirler.
  • Bu görüntüler sizi rahatsız ediyorsa deniz fobiniz olabilir! Talasofobi nedir, belirtileri nelerdir?

    OKYANUS İÇERİSİNDE BULUNAN BATIKLAR BAZEN ÜRKÜTÜCÜ OLABİLİYOR!
  • Bu görüntüler sizi rahatsız ediyorsa deniz fobiniz olabilir! Talasofobi nedir, belirtileri nelerdir?
  • Bu görüntüler sizi rahatsız ediyorsa deniz fobiniz olabilir! Talasofobi nedir, belirtileri nelerdir?

    ISSIZ SULARDA KİMSENİN OLMADIĞI DUYGUSU...
  • Bu görüntüler sizi rahatsız ediyorsa deniz fobiniz olabilir! Talasofobi nedir, belirtileri nelerdir?

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  • Bu görüntüler sizi rahatsız ediyorsa deniz fobiniz olabilir! Talasofobi nedir, belirtileri nelerdir?

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    KATİL KÖPEK BALIKLARI DENİZ VE OKYANUSLARIN EN TEHLİKELİ CANLILARI
  • Bu görüntüler sizi rahatsız ediyorsa deniz fobiniz olabilir! Talasofobi nedir, belirtileri nelerdir?

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  • Bu görüntüler sizi rahatsız ediyorsa deniz fobiniz olabilir! Talasofobi nedir, belirtileri nelerdir?
  • Bu görüntüler sizi rahatsız ediyorsa deniz fobiniz olabilir! Talasofobi nedir, belirtileri nelerdir?

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