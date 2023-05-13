Bu hafta borsa, altın ve dolar kazandırdı

Otomotivde hem üretim hem de ihracat arttı

AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 8,97 kazançla 4.795,61 puandan tamamladı.

Endeks, hafta içinde en düşük 4.374,14 puanı, en yüksek 4.982,86 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 14,05 artışla 4.823,77 puana, Sanayi Endeksi yüzde 4,37 kazançla 7.320,81 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 4,09 yükselişle 4.035,50 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 1,22 artışla 4.228,70 puana geriledi.

İŞ BANKASI (C) EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 31,17 ile İş Bankası (C) oldu. İş Bankası (C)’yi yüzde 26,68 ile Koç Holding, yüzde 24,53 ile Garanti BBVA izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 15,39 ile Fenerbahçe Futbol AŞ, yüzde 15,11 ile Yayla Gıda, yüzde 15,06 ile Girişim Elektrik Sanayi şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 245 milyar 601 milyon lirayla Koç Holding, 220 milyar 127 milyon lirayla Sasa Polyester ve 196 milyar 965 milyon lirayla Ford Otomotiv Sanayi oldu.

ALTIN VE DOLAR YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,72 artışla 1.267 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,71 kazançla 8.488 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,46 değer kazanarak 19,5870 lira, avronun satış fiyatı yüzde 0,46 düşüşle 21,3290 lira oldu.

Geçen hafta 25,8810 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 5,58 artışla 27,3250 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 6,26 kazançla 24,4010 liradan alıcı buldu.