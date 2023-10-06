Bu hafta halka arz var mı, hangi şirketler halka arz olacak? Ekim 2023 İşte halka arz için SPK'dan onay bekleyen şirketler

Bu hafta halka arz var mı, hangi şirketler halka arz olacak? Ekim 2023 İşte halka arz için SPK'dan onay bekleyen şirketler

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Ekim ayının ilk haftasına girilirken, Sermaye Piyasası Kurulu bülteni ile halka arz olacak olan şirketler yatırımcıların gündeminden düşmüyor. Eylül ayı içerisinde farklı sektörlerde birçok şirket halka arz oldu. Bu kapsamda Ekim ayında halka arz olacak olan şirketler SPK'nın onayını bekliyor. Peki, "Bu hafta halka arz var mı, hangi şirketler halka arz olacak?" İşte detaylar...