Bu hafta halka arz var mı, hangi şirketler halka arz olacak?
Halka arz tarihleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı 7 milyonu aşarken halka arzlara olan katılım sayısı arttı. Halka arzı onaylanan şirketler Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından halka arz bülteninde yayımlanmaktadır. Peki, "Bu hafta halka arz var mı, hangi şirketler halka arz olacak?" İşte halka arz için onay bekleyen şirketler...
Ekim ayının ilk haftasına girilirken, Sermaye Piyasası Kurulu bülteni ile halka arz olacak olan şirketler yatırımcıların gündeminden düşmüyor. Eylül ayı içerisinde farklı sektörlerde birçok şirket halka arz oldu. Bu kapsamda Ekim ayında halka arz olacak olan şirketler SPK'nın onayını bekliyor. Peki, "Bu hafta halka arz var mı, hangi şirketler halka arz olacak?" İşte detaylar...
MEKA BETON HALKA ARZ OLUYOR!
SPK Meka Beton halka arzına onay verdi. Meka Beton Santralleri 5-6 Ekim 2023 tarihleri arasında halka arz edilecek. Bu hafta başka halka arz olacak şirket bulunmuyor.
HALKA ARZ OLMASI BEKLENEN FİRMALAR
TAB Gıda
Kızılay İçecek
Altınkılıç
Tavuk Dünyası
Rönesans Enerji
Golda Gıda
N11
Penti
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Cem Zeytin A.Ş.
Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.
Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.
Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
(Penti) Penca Tekstil Çorap San. ve Tic. A.Ş.
Alcas Metal Sanayi A.Ş.
Meka Beton Santralleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.
Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Gama Recycle Sürdürülebilir Teknolojiler A.Ş.
SKYMD
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
EFOR
Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş.
AKCEL
Akçelik Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.
MHRGY
Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
TMGSY
Techmine Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
DOFER
Dofer Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.
MEGMT
Mega Metal San. ve Tic. A.Ş.
BORLS
Borlease Otomotiv A.Ş.
Ferbis Tarım Tic. ve San. A.Ş.
Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
TVKDN
Tavuk Dünyası Gıda San. ve Tic. A.Ş.
OBAMI
Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.
KZLYI
Kızılay İçecek San. ve Tic. A.Ş.
Başvuru Sürecinde
Yeşil Global Enerji A.Ş.
Başvuru Sürecinde
KULE
(Global Tower) Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş.
Başvuru Sürecinde
GOLDA
Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Başvuru Sürecinde
Cosmer Kimya San. ve Tic. A.Ş.
SMMAS
Smm Tekstil A.Ş.
HDMCB
Hdm Çelik Boru San. ve Tic. A.Ş.
CAVDC
Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş.
TEZKM
Tezkim Tarımsal Kimya San. ve Tic. A.Ş.
KAYMT
Kaymet Metal İmalat San. ve Tic. A.Ş.
TCKRC
Kıraç Galvaniz San. ve Tic. A.Ş.
NETCD
Netcad Yazılım A.Ş.
MKROY
Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş.
OUTMD
OutMedya İletişim A.Ş.
DSTKF
Destek Finans Faktoring A.Ş.
IBSSO
IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.
GLMND
Güllük Mandalya Turizm Liman İşletmeleri A.Ş.
SMRFA
Sümer Faktoring A.Ş.
OMEGA
Omega Elektrik Pano A.Ş.