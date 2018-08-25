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Bu hafta ne yapsak? (25 Ağustos 2018)

25.08.2018 - 10:23 | Güncelleme:

  • 1 Bu hafta ne yapsak? (25 Ağustos 2018)
    1 | 15

    DJ, besteci, aranjör ve müzik yapımcısı Ozan Çolakoğlu, 17.00'da KafePi Happy Hour sahnesinde.

  • 2 Bu hafta ne yapsak? (25 Ağustos 2018)
    2 | 15

    Kenan Doğulu ile plaj partisi, 19.00'da Spiaggia Grande mekanında... 

  • 3 Bu hafta ne yapsak? (25 Ağustos 2018)
    3 | 15

    Türk rock müziğinin başarılı şarkıcı-söz yazarlarından Teoman, Tren Ayayorgi Beach Club sahnesinde sizlerle... 

  • 4 Bu hafta ne yapsak? (25 Ağustos 2018)
    4 | 15

    Duman, 21.15 de Marmaris Amfi Tiyatro'da...

  • 5 Bu hafta ne yapsak? (25 Ağustos 2018)
    5 | 15

    Sıla, ON’dan Kalan Şarkılar ile 21.15'de Bodrum Antik Tiyatro'da olacak

  • 6 Bu hafta ne yapsak? (25 Ağustos 2018)
    6 | 15

    Ziynet Sali, Altınoluk Amfi Tiyatro’da sevenleri ile buluşacak 

  • 7 Bu hafta ne yapsak? (25 Ağustos 2018)
    7 | 15

    Candan Erçetin, sevilen şarkıları ile Kuşadası AVM Amfitiyatro'da 21.15'de sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatacak. 

  • 8 Bu hafta ne yapsak? (25 Ağustos 2018)
    8 | 15

    Sunay Akın ve İlhan Şeşen, 21.15'de Aşk Şarkıları ve Öyküler programı ile Datça Açıkhava Tiyatrosu'nda... 

  • 9 Bu hafta ne yapsak? (25 Ağustos 2018)
    9 | 15

    Gülşen, Antalya Konyaaltı Açıkhava Tiyatrosu'nda.

  • 10 Bu hafta ne yapsak? (25 Ağustos 2018)
    10 | 15

    Ezhel, Jolly Joker Vadistanbul sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor. 

  • 11 Bu hafta ne yapsak? (25 Ağustos 2018)
    11 | 15

    Hakan Altun en sevilen şarkılarıyla Jolly Joker Antalya'da unutulmaz bir performansa imza atmaya hazırlanıyor.  

  • 12 Bu hafta ne yapsak? (25 Ağustos 2018)
    12 | 15

    Rock grubu Zakkum, 23.00'da Club Alem Marmaris sahnesinde...

  • 13 Bu hafta ne yapsak? (25 Ağustos 2018)
    13 | 15

    "Dansın Ritmi", Hodjapasha'da sahneleniyor. 

  • 14 Bu hafta ne yapsak? (25 Ağustos 2018)
    14 | 15

    Sahnedeki neşesiyle, en sevilen komedyenlerden biri olan Alpay Erdem, Laheyya adlı gösterisiyle Bahane Kültür Salon'da sizlerle...

  • 15 Bu hafta ne yapsak? (25 Ağustos 2018)
    15 | 15

    Anadolu Ateşi, 21.15'de Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda

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