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Bu hafta ne yapsak? (7 Eylül 2018)

02.09.2018 - 02:12 | Güncelleme:

  • 1 Bu hafta ne yapsak? (7 Eylül 2018)
    1 | 24

    Sattas, saat 20.00'da IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde olacak.

  • 2 Bu hafta ne yapsak? (7 Eylül 2018)
    2 | 24

    Cem Adrian, saat 20.00'da Hatay Sümerler Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluşuyor.

  • 3 Bu hafta ne yapsak? (7 Eylül 2018)
    3 | 24

    Aşk Halleri oyunuyla Zuhal Olcay ve Burak Sergen, saat 20.30'da izmir Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nda hayranlarıyla buluşacak.

  • 4 Bu hafta ne yapsak? (7 Eylül 2018)
    4 | 24

    Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars, saat 21.00'da Muğla Kempinski Hotel Barbaros Bay sahnesinde olacak.

  • 5 Bu hafta ne yapsak? (7 Eylül 2018)
    5 | 24

    Sunay Akın ve İlhan Şeşen, saat 21.00'da Alanya Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluşacak.

  • 6 Bu hafta ne yapsak? (7 Eylül 2018)
    6 | 24

    Hakan Altun, saat 21.00'da İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alacak.

  • 7 Bu hafta ne yapsak? (7 Eylül 2018)
    7 | 24

    Timur Selçuk, saat 21.00'da Uniq Açıkhava Sahnesi'nde hayranlarıyla buluşuyor.

  • 8 Bu hafta ne yapsak? (7 Eylül 2018)
    8 | 24

    Anadolu Ateşi, saat 21.15'te Antalya Aspendos Arena'da sahne alacak.

  • 9 Bu hafta ne yapsak? (7 Eylül 2018)
    9 | 24

    Yeni Türkü, saat 21.30'da Mori Performance sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

  • 10 Bu hafta ne yapsak? (7 Eylül 2018)
    10 | 24

    Çok da Fifi ekibi, saat 21.30'da Bkm Mutfak Çarşı’da olacak.

  • 11 Bu hafta ne yapsak? (7 Eylül 2018)
    11 | 24

    Yaşar, saat 22.00'da Jolly Joker Beyoğlu sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

  • 12 Bu hafta ne yapsak? (7 Eylül 2018)
    12 | 24

    Berkay, saat 22.00'da Jolly Joker Ankara sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor.

  • 13 Bu hafta ne yapsak? (7 Eylül 2018)
    13 | 24

    Çelik, saat 22.00'da Beylikdüzü Mask Live Music Club sahnesinde olacak.

  • 14 Bu hafta ne yapsak? (7 Eylül 2018)
    14 | 24

    Selami Şahin, saat 22.00'da Jolly Joker Vadistanbul sahnesinde sevenlerinin karşısına çıkıyor.

  • 15 Bu hafta ne yapsak? (7 Eylül 2018)
    15 | 24

    Koray Avcı, saat 22.00'da Jolly Joker Bursa sahnesinde hayranlarıyla buluşuyor.

  • 16 Bu hafta ne yapsak? (7 Eylül 2018)
    16 | 24

    Pinhani, saat 22.00'da Hayal Kahvesi Kocaeli sahnesinde.

  • 17 Bu hafta ne yapsak? (7 Eylül 2018)
    17 | 24

    Çelik, Reyhan Karaca, Ufuk Yıldırım ve Dj Hakan Küfündür, saat 22.00'da Sanat Performance Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle buluşuyor.

  • 18 Bu hafta ne yapsak? (7 Eylül 2018)
    18 | 24

    Gökhan Tepe, saat 22.00'da Jolly Joker Antalya sahnesinde hayranlarıyla buluşuyor.

  • 19 Bu hafta ne yapsak? (7 Eylül 2018)
    19 | 24

    Gökhan Türkmen, saat 22.30'da IF Performance Hall Ataşehir sahnesinde sevenleriyle buluşacak.

  • 20 Bu hafta ne yapsak? (7 Eylül 2018)
    20 | 24

    Can Gox saat 22.30'da 6:45 KK Ankara sahnesinde olacak.

  • 21 Bu hafta ne yapsak? (7 Eylül 2018)
    21 | 24

    Fatma Turgut, saat 22.30'da Dorock XL Beşiktaş sahnesinde hayranlarıyla buluşacak.

  • 22 Bu hafta ne yapsak? (7 Eylül 2018)
    22 | 24

    Pilli Bebek, 22.30'da Kadıköy Dorock XL sahnesinde.

  • 23 Bu hafta ne yapsak? (7 Eylül 2018)
    23 | 24

    Aşkın Nur Yengi, saat 22.30'da Moda Kayıkhane sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

  • 24 Bu hafta ne yapsak? (7 Eylül 2018)
    24 | 24

    Evet Ne Söylüyorduk, 23.00'da İzmir Ooze Venue sahnesi'nde.

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