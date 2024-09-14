İDİL BİLGEN TARTIŞMASI

KİMİ DESTEK ÇIKTI KİMİ DE TEPKİ GÖSTERDİ

Haftanın olay paylaşımı...

Neredeyse hemen hemen tüm hayatımızı gözler önüne serdiğimiz sosyal medyadaki paylaşımlar, kısa sürede çok sayıda insana ulaşıyor. Bunun avantajları olduğu kadar dezavantajları da mümkün...

Özellikle söz konusu ünlü bir isimse yaptığı paylaşımın içeriğine dikkat etmesi bir hayli önemli.

Bu durum her ünlü isim için geçerli olmasa da bazı isimler, hayatlarında yaşadığı sorunları, kendilerine yapılan bazı eleştrilere yönelik sitemlerini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.

Bu hafta; Miss Turkey 2024 yarışmasında İdil Bilgen, kraliçelik tacını taktı. Türkiye'nin en güzel kızı seçilen Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Bilgen'in birinciliği bazı sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerine maruz kaldı.

Ülkemizi uluslararası güzellik yarışmalarında temsil edecek olan genç kızların belirlendiği 'Miss Turkey 2024'te birinci İdil Bilgen seçildi. Fakat yarışma sonucunun tartışması sürüyor.