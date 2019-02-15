Son dönemde özellikle mobil cihazlara yönelik zararlı yazılımların sayısında artış gözleniyor. Siber güvenlik kuruluşu Trend Micro araştırmacıları Google Play’de geniş kullanıcı kitlelerine yayılma olasılığı bulunan iki adet zararlı bankacılık yazılımı keşfettiler.

Görünüşte online bankacılık kullananlar için birçok avantaj sağlayan Currency Converter ve BatterySaverMobi olarak adlandırılan bu iki uygulama kısa sürede Google Play’den kaldırıldı.

Pil kullanımında tasarruf sağlamaya yardımcı olacağı belirtilen BatterySaverMobi isimli uygulama kaldırılmadan önce 5 bin defa indirilmişti. 73 kullanıcıdan 4.5 gibi yüksek bir puan alan uygulama hakkında yapılan yorumların ise çoğunun anonim ve gerçeği yansıtmadığı görüldü.

Para birimlerini çevirmeye yardımcı olan Currency Converter ve BatterySaverMobi uygulamaları üzerinden saldırganlar kullanıcının cihazına ve sensörlerine erişerek burada saklanıyor. Kullanıcılar cihazlarını hareket ettirdiğinde, hareket sensöründen gelen veriyle birlikte trojan aktive oluyor.

Saldırganlar bu sensörler aracılığıyla cihazları takip ediyor ve hareketi belirlediği anda Anubis isimli bankacılık Trojan’ını Android Uygulama Paketi yoluyla ve sahte sistem güncelleme mesajıyla birlikte yüklüyor. Ancak herhangi bir hareket algılanmazsa uygulama da Trojan’ı aktive etmiyor.

BANKACILIK BİLGİLERİNİ ELE GEÇİRİYOR

Uygulamanın içerisinde yer alan bir tuş kaydedici, basılan tuşları kaydederken zararlı yazılım da gizlice ekran görüntüsü alarak bankacılık bilgilerini elde etmek için iki farklı yoldan yararlanıyor. Diğer bir deyişle banka şifrenizi, kimlik bilgilerinizi tuşladığınızda bu bilgileri kaydediyor.

Bunun yanında saldırgan, Trojan aracılığıyla cihazdaki kişi listesine, konum bilgisine erişebilirken konuşmaları kaydedebiliyor, SMS gönderebiliyor, arama yapabiliyor ve harici depolamaya da sızabiliyor. Saldırganlar bu sayede kötü amaçlı yazılımı diğer cihazlara ve kullanıcılara spam mesajları ve sahte aramalarla bulaştırabiliyorlar. Araştırmacılar Anubis’in fidye yazılım olarak da çalışabileceğini söylüyorlar.

Trend Micro Akdeniz Bölgesi Teknik Ekip Müdürü Mehmet Gülyurt, Anubis’in aktif olan son sürümünün şimdiden 93 ülkeye yayıldığını ve 377 finansal uygulamayla bağlantılı hesap bilgilerine sızmaya çalıştığını belirtti.

Gülyurt, "Mobil güvenlikteki açıklar birçok kullanıcı için oldukça ciddi zararlara yol açabilir, çünkü cihazlar çok fazla bilgiyi depoluyor ve birçok farklı hesaba da bağlılar. Kullanıcıların bankacılık işlemleri ile ilgili bilgi talep eden uygulamalara karşı çok dikkatli olmaları gerekiyor. Ayrıca bu uygulamaların doğrudan kendi bankalarıyla bağlantılı olup olmadığından da emin olmalılar” uyarısı yaptı.





