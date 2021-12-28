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Haberler Gündem 3. Sayfa Dalış eğitmenini güçlükle uyandırdılar: "Uyuyakalmış"
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Bu kez derin uykuya daldı; dalış eğitmenini güçlükle uyandırdılar

Avcılar’da yakınlarının ulaşamadığı dalış eğitmenini ihbar üzerine sevk edilen itfaiye ve acil sağlık ekibi güçlükle uyandırdı.

Dalış eğitmenini güçlükle uyandırdılar:
Dalış eğitmeni bu kez uykuya daldı
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DHA

Ambarlı Mahallesi’ndeki Özlem Sokak’ta tek başına yaşayan, bir süreden bu yana sağlık sorunları bulunduğu öğrenilen dalış eğitmeni Şant Hamamciyan’a dün saat 21.00 sıralarında ulaşamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Bunun üzerine acil sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede gelen ekipler, Hamamciyan’ın oturduğu evin kapısını uzun süre zilini çalarken aynı zamanda el ile vurmaya başladı. Kapının açılmayabileceği göz önüne alınarak levye de getirilirken kapı açıldı. Uyku sersemliğini üzerinden atamadığı görülen Şant Hamamciyan kapıyı açınca karşısında sağlık ve itfaiye ekiplerini görünce şaşırdı.

Yorgunluk hissedince iki saat kadar önce uyuduğunu belirten Hamamciyan durumunun iyi olduğunu belirtirken, kendisini defalarca arayarak yanıt alamayan yakınlarını aradı. Ekipler bunun üzerine normale döndü.

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