Köylerine yaz aylarında birçok ziyaretçinin geldiğini de anlatan Engindeniz, "Köyümüz çok güzel ve biz burayı terk etmek istemiyoruz. Köyümüzde türbeler ve Ermenilere ait mezar ve bir kale var. Bu nedenle ziyaretçisi de çok oluyor. İnsanlar gelip buralara ziyaret ediyor.