1998'den bu yana belirsiz aralıklarla da olsa oyuncularla buluşan ve kendine özel bir kitle yaratmayı başaran Anno serisi, şimdilerde yeni halkasıyla gündemde. Oyun severleri 19. yy'ın başına götürecek olan Anno 1800, 16 Nisan'da meraklılarıyla buluşacak.

Bir nevi şehir devleti kurarak halkınızı refah içinde yaşatmaya çalıştığınız oyunun ön inceleme sürümünü uzun uzun deneme fırsatı bulduk. Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim.

Anno 1800, "1 saat vaktim var biraz Anno 1800 oynayayım" diyebileceğiniz bir oyun değil. Başına geçtiniz mi saatler su gibi akıp gidiyor. Hatta oyundan "4 saattir oynuyorsun, artık biraz ara mı versen?" şeklinde uyarı almışlığım bile oldu.

Ön inceleme sürümü, giriş videosu gibi bazı detayları içermediğinden oyunun hikayesine yönelik detaylı bir bilgi bulunmuyor. Şehri kurmamız gereken ada ekrana geldiğinde, aslında bu tür oyunlara aşina olanlar için bile karışık sayılabilecek bir arayüz ile karşılaşıyorsunuz.

Oyun ekranına alışmak için kendinize 1-2 saat kadar zaman tanımanız yerinde olacaktır. Aksi halde erken pes edip bırakırsanız, son derece keyifli bir deneyimi ıskalamış olursunuz.

Klasik şehir kurma oyunlarında olduğu gibi yollar ve binalar yaparak başlıyoruz oyuna. İlk etapta elimizde sadece bir liman ve bir gemi var. Çiftçi evleri yapıp, insanların gelmesini bekliyoruz. Halkımızın sayısı yaptığımız evler ve ulaşım imkanları sayesinde hızla artıyor.

Ardından üretim için hammaddeye ihtiyacımızı karşılamak için ağaçlık bölgelerin yakınına oduncu ve marangozhane kurmamız gerekiyor. Oyunda ilerledikçe çiftlikler kurup hayvan yetiştirebilir, tarlalar kurup buğday üretebilir ve çevredeki kaynakları değerlendirerek madencilik yapabilirsiniz...

GEMİYLE AÇIL, ŞEHİR DEVLETLERİYLE TİCARET YAP

Tabii seçenekler bunlarla sınırlı değil, daha pek çok üretim ve beraberinde gelişim seçeneğiniz var. Gemiyle açılıp civardaki adalara uğramak ve oradaki şehir devletleriyle ticari ilişkiler kurmak da mümkün. Kimsenin olmadığı bir ada bulduğunuzda ise burayı kendiniz için kullanabilir ve hemen bir yerleşim yeri kurabilirsiniz.

Oyunda ticaret gayet kolay. Limanına uğradığınız şehirde neye ihtiyaç olduğunu görebiliyorsunuz. Örneğin sosis ve ekmeğe ihtiyacı olan bir yer bulduğunuzda, hemen şehrinizde domuz çiftliği ve buğday tarlalarına yatırım yapmanız yerinde olacaktır. Böylece siz onların ihtiyaçlarını karşılarken gelir elde edip, bu gelirleri şehrinizin gelişimi için kullanabilirsiniz.

PC İÇİN NİSAN AYINDA ÇIKACAK

En nihayetinde elimizdeki oyun tamamlanmış sürüm değil fakat grafiklere göz attığımızda gayet başarılı olduklarını söylemek yersiz olmaz. Denizde gemiler yolculuk ederken arkalarında bıraktıkları iz gibi bazı zayıf detaylar olsa da oyun çıktığında muhakkak daha etkileyici hale geleceklerdir.

Seslendirmeler de gayet başarılı. Müzikler ise oldukça etkileyici. Çoğu oyunda müzikleri kapatmama karşın Anno 1800'de bunu yapmak aklımın ucundan bile geçmedi.

Genel olarak ön inceleme sürümü, benim gibi serinin müdavimi olmayan birini bile bir hayli heyecanlandırdı. İlk etapta 26 Şubat olarak açıklanan ve çıkış tarihi ertelenen yapım, yalnızca PC platformu için 16 Nisan'da oyuncuların karşısına çıkacak. Şehir kurma oyunlarını sevenler, sanayi devriminin bir parçası olma şansı tanıyan Anno 1800'ü yakın takibe alabilir.