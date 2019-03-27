Sosyal ağ Twitter’da kullanıcıların hesaplarının kilitlenmesine neden olan bir viral şaka tespit edildi. Viral olarak yayılan bu şaka, kullanıcılara hesap ayarlarında doğum günlerini 2007 yılı olarak değiştirildiğinde, Twitter yayınının özel ve daha renkli bir versiyonunu ortaya çıkaracağını vaat ediyor.

Ancak bu şakayı gerçek sanıp, sözkonusu değişikliği yapan kullanıcılar, Twitter tarafından 13 yaşın altında olarak işaretip, hesapları otomatik olarak kilitleniyor.

Konuyla ilgili olarak Twitter’da kullanıcıları uyardı. Sosyal ağ, “Yeni renk şemalarının kilidini açmak için insanları, profillerinde Twitter doğum günlerini 2007 olarak değiştirmelerini yönlendirmeye çalışan bir şaka tespit ettik. Lütfen bunu yapmayın. Eğer yaparsanız, 13 yaşından küçük olduğunuz için hesabınız kilitlenir” açıklaması yaptı.

Bu viral şakanın, pazartesi gecesi yayınlanan ve şimdiden yaklaşık 20 bin retweet ve 30 bini aşkın beğeni kazanan bir tweet'ten kaynaklandığı belirtildi.

Bilindiği üzere dünya genelinde 320 milyonu aşkın kullanıcısı olan Twitter’da hesap açmak yaş sınırı 13 olarak uygulanıyor.

— Twitter Support (@TwitterSupport) March 26, 2019

Bu yaşın altındaki kullanıcıların hesap açmasına izin verilmiyor. Yaşını bu sınırın altında olarak güncelleyen kullanıcılar da “Twitter hesabım kilitlendi” uyarısı alıyor.

TWITTER YAŞ SINIRI HESABIM KİLİTLENDİ...

Avrupa’da geçen yıl uygulamaya alınan Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) düzenlemesi kapsamında Twitter, 13 yaşın altındaki kullanıcıların erişimini engelleme kararı almıştı. Bu kapsamda, geçen yılın yaz aylarından itibaren de “Twitter yaş sınırı hesabım kilitlendi” şeklindeki şikayetler de artmaya başlamıştı.