        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bu yıl İHA pilotu olmak için başvuranların sayısı yüzde 236 arttı

        Bu yıl İHA pilotu olmak için başvuranların sayısı yüzde 236 arttı

        Bakan Uraloğlu, bu yıl insansız hava aracı pilotu olmak için yapılan başvuruların geçen yılın ilk 3 ayına göre yüzde 236 arttığını belirterek "2026 yılının başından bu yana 54 bin 75 kişi, İHA pilotu olmak için başvuruda bulundu" ifadesini kullandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2026 - 15:46 Güncelleme:
        İHA pilotu olmak için başvuranların sayısı yüzde 236 arttı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'deki İHA ve pilot lisans başvurusunda bulunan kişi sayılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından, son yıllarda sivil havacılık alanında yapılan eğitim ve çalışmalar sayesinde başvurularda artış olduğuna işaret eden Uraloğlu, "2026 yılının başından bu yana 54 bin 75 kişi, İHA pilotu olmak için başvuruda bulundu. Geçen yılın ilk 3 ayına göre, İHA pilotu olmak isteyenlerin sayısı yüzde 236 arttı." değerlendirmesinde bulundu.

        Uraloğlu, SHGM'nin "İHA Sistemleri Talimatı" kapsamında, bu araçlara özel kayıt sistemi oluşturduğunu bildirdi. Bu sayede, söz konusu araçların izin, uçuş ve kayıtlarında büyük kolaylık sağlandığını aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:

        "İHA'ların zirai ilaçlama, fotoğrafçılık, sinema, haritalama, trafik, güvenlik, kargolama ve sağlık gibi farklı sektörlerde kullanımı oldukça arttı. Yılın başından bu yana 1091 yeni İHA'yı, kayıt altına aldık. İHA Kayıt Sistemi'nde, 17 Mart itibarıyla kayıtlı ve kullanımda olan İHA sayısı, 77 bin 616. Sistemde kayıtlı İHA pilot lisansına sahip kişi sayısı ise 1 milyon 655 bin 918'e ulaştı."

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Körfez'de enerji krizi: Günlük maliyet 2 milyar doları aştı
        ABD İran'a asker gönderecek mi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz Bayramı mesajı
        İran'da gücün yeni adresi
        İran'dan nakit ihtiyacını karşılamak için yeni banknot
        Futbolcu cinayetinde şarkıcı Aleyna'ya ek gözaltı!
        6 kişinin öldüğü faciada mangal detayı!
        Çocukların kavgasında baba, oğul ve bir kişi can verdi!
        Meclis’in gündemi çocuklardı: Çocuklara yönelik düzenlemeler geliyor
        Saldırıya uğradığı mezarlıkta toprağa verildi!
        Victor Osimhen dönüş tarihini açıkladı!
        Kadını göğsünden vurdu! Polise silah çekti!
        "Başkalarının hayatını didiklemez"
        "Benimle savaşa gidebileceklerini biliyorlar!"
        Tarkan'dan bayram mesajı
        "Her zaman istiyordum"
        Haftanın Kitapları
        ABD mahkemesinden Elon Musk kararı
