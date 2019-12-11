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İzmir'in tarihindeki en büyük yatırım projesi olan Üçyol-Buca Metro Projesi'nin başlangıç finansmanı için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası arasında sözleşme imzalandı.





"HAZİNE GARANTİSİZ VE TEMİNATSIZ KREDİ ALDIK"

Tunç Soyer, uluslararası iş birliğinin karşılıklı güvenle sağlanabildiğini belirterek, "İzmir Büyükşehir Belediyesi bu mali ortamda, Hazine garantisiz ve teminatsız kredi almayı başarmıştır. Belediyemizin kredibilitesinin yüksek olduğunu böylesine önemli ve büyük projelere finansman desteği alarak bir kez daha göstermiş olduk" diye konuştu.

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'YEŞİL ŞEHİRLER EYLEM PLANI TOPLANTISINI DA YAPIYORUZ'

EBRD Türkiye Başkan Vekili Şule Kılıç ise, EBRD'nin, İzmir Belediyesi'nin uzun süreli ve güçlü ortaklarından olduğunu ifade ederek, "İzmir Belediyesi'nin İzmir halkı için daha iyi ve sürdürülebilir bir gelecek yaratmak için gösterdiği çabayı her zaman takdir ediyoruz. Bugün Üçyol-Buca Metro Projesi'nin kredi yetkilendirme mektubunu imzalarken aynı anda Yeşil Şehirler Eylem Planı açılış ve bilgilendirme toplantısını da yapıyoruz" dedi.

Yeşil Şehirler Programı ile EBRD'nin, şehirler ve sakinleri için daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeyi amaçladığını kaydeden Şule Kılıç, "Program çerçevesinde İzmir'i daha yeşil bir şehir haline getirmesi planlanan bir eylem planı hazırlanacaktır. Yeşil Şehir Eylem Planı, iklim değişikliği ile mücadele konusunda İzmir'in stratejik hedeflerini ortaya çıkaracak ve bir dizi kısa, orta ve uzun vadede gerçekleştirilmesi öngörülen eylem ve yatırımları belirleyecektir" diye konuştu.

4 YIL ANAPARA ÖDEMESİZ 12 YILILK VADE

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı 80 milyon Euro'luk kredi, 4 yıl anapara geri ödemesiz toplam 12 yıla uzanan vade yapısına sahip. Projenin geri kalan finansmanı için uluslararası kalkınma bankaları ve finansman kuruluşlarıyla görüşmelerin sürdürüldüğü belirtildi.



PROJE TEMMUZ AYINDA ONAYLANMIŞTI

İzmir trafiğini önemli ölçüde rahatlatması hedeflenen Buca Metrosu'nun Cumhurbaşkanlığı'nca yatırım programına alınması, geçen temmuz ayında gerçekleşmişti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Projenin yatırım programına alınması için onay veren Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. İsteğimiz sadece bir imzaydı, onun da gelmesiyle hemen çalışmalara başlıyoruz. Gerekli finansmanı devlet bütçesinden tek kuruş talep etmeden, uluslararası kredi yoluyla çözeceğiz. Yaklaşık altı ay içinde finansman görüşmelerini tamamlayıp, uluslararası ihaleye çıkmayı ve 2020 yılında inşaata başlamayı hedefliyoruz. Beş yıl içinde metronun açılışını yapacağız" açıklamasını yapmıştı.

PROJE ONAY BEKLİYORDU

28 Aralık 2017 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nden onay alan proje, yatırım programına alınması için Kalkınma Bakanlığı'nın, yeni adıyla Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın onayını bekliyordu. Uluslararası krediyle gerçekleştirilecek yatırımlar için Cumhurbaşkanlığı'nın onayı gerekli olduğundan, İzmir Büyükşehir Belediyesi ihale için Ankara'dan gelecek onayı bekliyordu. Projenin finansman ihtiyacı için Hazine garantisi olmaksızın 6 milyar 165 milyon 852 bin TL tutarında dış finansman sağlanması konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı uygunluk vermişti.

13.3 KM'LİK HATTA SÜRÜCÜSÜZ HİZMET

13.3 kilometre uzunluğunda ve 11 adet istasyondan oluşacak Üçyol-Buca Metrosu, Üçyol İstasyonu-Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü-Çamlıkule arasında hizmet verecek. Üçyol'dan başlayan ve 11 istasyondan oluşan hatta sırasıyla Zafertepe, Bozyaka, General Asım Gündüz, Şirinyer, Buca Belediyesi, Kasaplar, Hasanağa Bahçesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Koop ve Çamlıkule istasyonları yer alacak. Buca hattı, F. Altay-Bornova arasında çalışan ikinci aşama hattı ile Üçyol İstasyonu'nda, İZBAN hattı ile de Şirinyer İstasyonu'nda buluşacak. Bu hat üzerindeki tren setleri sürücüsüz hizmet verecek.