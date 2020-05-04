Selim Karahan skarahan@haberturk.com

ABD'de borsaya haftanın ilk gününde havayollarının düşüşleri damga vuruyor. ABD'nin 4 büyük havayolu şirketi Delta, American Airlines, Southwest ve United'ın hisseleri hemen açılışta sert düşüşler yaşadı.

TSİ 15.15 itibarıyla American Airlines hisseleri yüzde 11.4, Delta Airlines yüzde 6.9, Southwest Airlines yüzde 6.5, United Airlines ise yüzde 10.1 geriledi.

49.7 MİLYAR DOLAR ZARAR

Halihazırda koronavirüs salgını sebebiyle dünya genelinde havayollarını zor günler beklediği için bu firmaların hisselerinde 2020 genelinde önemli kayıplar yaşanmıştı. Söz konusu firmalara son darbe ise dünyaca ünlü yatırımcı Warren Buffett'tan geldi. Buffett'ın dev yatırım firması Berkshire Hathaway yılın ilk çeyreğinde 49.7 milyar dolar zarar ettiğini açıkladı.

Firma bunun yanında havayolu firmaları hisselerinden de çıktığını duyurdu. Bu duyuru diğer yatırımcılar için de bir 'satış' işareti görevi gördü.

Bu son düşüşle beraber American hisselerindeki 2020 genelindeki gerileme yüzde 62.9'u, Delta'da yüzde 58.7'yi, Southwest'te yüzde 45.9'u, United'da ise yüzde 69.7'yi buldu.