17 Nisan bugün ne günü? 17 Nisan günü tarihte ne oldu, önemi ne?
"17 Nisan ne günü?" sorusu, günün en çok merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. Bu tarihte yaşanan siyasi, kültürel ve toplumsal gelişmeler, tarihe yön veren önemli dönüm noktaları arasında bulunuyor. Peki, bugün dünya ne günü? 17 Nisan ne günü, hangi önemli olaylar yaşandı? İşte 17 Nisan'da tarihe iz bırakan gelişmeler ve etkileri…
Tarihte 17 Nisan, pek çok önemli gelişmeye ev sahipliği yapmış özel günlerden biridir. Hem Türkiye’de hem de dünyada yaşanan bu olaylar, uzun yıllar etkisini sürdüren dönüm noktaları arasında yer alır. Aynı zamanda 17 Nisan, farkındalık açısından büyük önem taşıyan Dünya Hemofili Günü olarak da anılmaktadır. İşte 17 Nisan tarihinde yaşanan önemli olaylar ve Dünya Hemofili Günü’ne dair merak edilenler haberimizde…
17 NİSAN DÜNYA HEMOFİLİ GÜNÜ NEDİR?
Hemofili, kanın normal şekilde pıhtılaşmasını engelleyen, genetik geçişli ve nadir görülen bir kan hastalığıdır. 17 Nisan ise, Dünya Hemofili Günü, dünya genelinde hemofili ve diğer kalıtsal kanama bozuklukları hakkında farkındalık yaratmak amacıyla her yıl kutlanan özel bir gündür. Bu gün, Dünya Hemofili Federasyonu'nun (World Federation of Hemophilia - WFH) kurucusu olan Frank Schnabel’in doğum günü anısına seçilmiştir.
TARİHTE 17 NİSAN GÜNÜ YAŞANAN ÖNEMLİ OLAYLAR
1453 - Fatih Sultan Mehmet, İstanbul adalarını fethetti.
1897 - Osmanlı İmparatorluğu ile Yunanistan Krallığı arasında, "Otuz Gün Savaşı" olarak da adlandırılan savaş başladı.
1924 - İtalya'da genel seçimleri, Benito Mussolini'nin faşist partisi kazandı.
1925 - Ankara - Yahşihan Demiryolu hattı işletmeye açıldı.
1928 - Ankara Palas Oteli hizmete açıldı. Mimar Vedat Bey'in (Tek) tasarımıyla, 1926'da yapımına başlanan bina, çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle Mimar Kemalettin Bey'in tasarımıyla tamamlandı.
1939 - Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen ve Başbakanı Abdurrahman Melek, Türk mebusu sıfatıyla TBMM'de yemin ettiler.
1940 - Köy Enstitüleri Kanunu kabul edildi.
1946 - Son Fransız birlikleri Suriye'den çekildi.
1954 - Çanakkale Anıtı'nın temeli atıldı.
1961 - ABD'nin desteklediği sürgündeki Kübalılar, Fidel Castro'yu devirmek üzere Küba'ya çıkarma yaptı. Domuzlar Körfezi Harekatı olarak bilinen çıkarma, Fidel Castro'nun zaferiyle sonuçlandı.
1969 - Çekoslovakya Başbakanı Aleksandr Dubçek, Sovyet askerî müdahalesinin ardından istifa etti. Yerine Gustav Husak atandı.
1972 - ABD'de, Nixon yönetiminin 1972 seçimlerinde siyasal rakiplerini yasa dışı dinleme faaliyetleri açığa çıkarıldı. Watergate adıyla anılan olaya adı karışan üç danışman ve bir savcı istifa etti.
1974 - Madaralı Roman Ödülü'nü "Demirciler Çarşısı Cinayeti" adlı eseriyle Yaşar Kemal aldı.
1982 - Kanada Anayasası kabul edildi.
1993 - Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal kalp yetmezliği nedeniyle öldü. Atatürk'ten sonra görev başında ölen ikinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümü nedeniyle ülke çapında 5 günlük yas ilan edildi. Yurtta ve temsilciliklerde bayraklar yarıya indirildi, maçlar iptal edildi ve radyo ve televizyonların program akışları değiştirildi.
1999 - Bakü - Supsa Boru Hattı'nın resmi açılışı yapıldı.
2005 - Bülent Dikmener Haber Ödülü, Uğur Dündar ile Sadi Özdemir'e verildi.
2005 - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini, Mehmet Ali Talat kazandı.