Bugün EFT ya da havale yapılır mı? sorusunun cevabı, banka müşterileri tarafından araştırılıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olduğu için pek çok kurum ve kuruluş kapalı. Bankalarda kapalı olan kurumlar arasında. EFT - havale işlemi özellikle mobil ve internet bankacılığın yaygınlaşmasıyla birlikte oldukça yaygın olarak kullanılıyor. Peki 28 Ekim ve 29 Ekim'de mobil bankacılık üzerinden EFT ve havale işlemleri yapılabilir mi?

28 EKİM BUGÜN EFT - HAVALE YAPILIR MI?

Bugün saat 13.00'a kadar bankalar açık olduğu için normal işlemler yapılabilir. Saat 13.00'dan sonra ise bankalar tatil olacak. Farklı bankalar arasında yapılan EFT işlemleri bankaların çalışma saatlerine göre, haftaiçi 9.00 - 17.00 saatleri arasında yapabilir. Yani bugün saat 13.00'dan sonra ve yarın EFT işlemi yapmak isteyenlerin gönderdiği paralar hesaplara yatmayacak. Aynı bankadaki hesaplar arasında yapılan havale işlemi ise mobil uygulama yada internet bankacılığı günün 24 saat ve tatil günlerinde de yapılabilir.

EFT - HAVALE HESABA NE ZAMAN GEÇER?

Havale işlemi aynı banka müşterileri arasında olduğu için bugün saat 13.00'den sonra ve yarın istenildiği zaman yapıldığında para alıcının hesabına vakit kaybetmeden geçer. Ancak EFT işlemleri bugün saat 13.00'den sonra ve yarın yapıldığında ancak Çarşamba günü bankalar açıldıktan sonra hesaba geçer.