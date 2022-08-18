Bugün gözler Merkez'de

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Piyasaların gözü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün saat 14'te açıklayacağı faiz kararında. TCMB, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 7 toplantısında faizde bir değişiklik yapmamıştı. Analistler faizde değişiklik beklemiyor.

METİNDE YENİ MESAJ



TCMB’nin toplantı sonrasında yayımlayacağı metinde yeni bir mesaj verip vermeyeceği önemli. TCMB son metinde etkisini sürdürmekte olan jeopolitik risklerin, dünyada iktisadi faaliyetleri daha da zayıflattığı vurgusu yapmıştı. Enflasyonda gözlenen yükselişte, jeopolitik gelişmelerin yol açtığı enerji maliyeti artışlarının, ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının etkilerinin, küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışların oluşturduğu güçlü negatif arz şoklarının etkili olmaya devam ettiğini belirtmişti.

FED TUTANAKLARINDA ARTIRIMA DEVAM VURGUSU

Dün akşam açıklanan Fed tutanaklarında enflasyonun düştüğüne dair hiçbir kanıt olmadığı ve enflasyon "önemli ölçüde" düşene kadar faiz artırımına devam edileceği belirtildi. Fed, 26-27 Temmuz 2022 tarihlerinde düzenlenen son toplantısında, politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 2,25-2,50 seviyesine çıkarma kararı almıştı.