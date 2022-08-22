Güncel altın fiyatları günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Ons altın ve döviz kurlarındaki değişimlerden etkilenen altın fiyatlarındaki son durumu sizler için haberimizde derledik. "Gram altın bugün ne kadar, kaç TL?" ve "Altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte 22 Ağustos Pazartesi gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatları...

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