Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Bugün günlerden 'Rüya Gibi'

        Bugün günlerden 'Rüya Gibi'

        Sezonun merakla beklenen dizisi 'Rüya Gibi', bu akşam SHOW TV'de başlayacak. Dizinin ilk bölümüne sayılı saatler kala, başrol oyuncuları Seda Bakan ile Uğur Güneş'in setten yeni fotoğrafları yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2025 - 10:48 Güncelleme: 02.12.2025 - 10:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bugün günlerden 'Rüya Gibi'
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SHOW TV'nin, yapımını TMC Film'in yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği, başrollerini; Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar'ın paylaştığı yeni dizisi 'Rüya Gibi', bu akşam saat 20.00’de ilk bölümüyle ekrana gelecek.

        Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosuyla dikkat çeken 'Rüya Gibi'; İstanbul'un kenar mahallesinde kuaförlük yaparken kendini lüks bir güzellik merkezinin sahibi olarak bulan Aydan'ın (Seda Bakan) gizemli patronu Emir'le (Uğur Güneş) çıktığı tehlikeli yolculuğu konu alıyor. Seda Bakan ve Uğur Güneş'in paylaşılan yeni kareleri ise Aydan ve Emir'in hikâyesine dair ilgiyi artırırken, uyumları da göz dolduruyor.

        Senaryosunu; Emre Özdür, Hazar Kozice, İdil Ezgi Esen'in, yönetmenliğini; Selim Demirdelen'in yürüttüğü 'Rüya Gibi'nin oyuncu kadrosunda ayrıca; Alya, Yeliz Korkmaz, Burcu Kirman, Yağmur Özbasmacı, Deniz Altan, Toprak Kahraman, Alper Kut, Furkan Murat Uğur, Ferzan Hekimoğlu, Aslıhan Çelik, Kerim İlhan, Taylan Güldere, Selçuk Borak gibi başarılı oyuncular rol alıyor.

        'Rüya Gibi', bu akşam 20.00’de SHOW TV’de...

        ÖNERİLEN VİDEO
        #rüya gibi
        #show tv
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Karadeniz'de bir Rus tankerine saldırı
        Karadeniz'de bir Rus tankerine saldırı
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        15 dakikalık görüşme: Trump Maduro'nun taleplerini reddetti
        15 dakikalık görüşme: Trump Maduro'nun taleplerini reddetti
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"
        Trafik kavgasında bıçaklandı!
        Trafik kavgasında bıçaklandı!
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Noem'den Trump'a ABD'ye 'seyahat yasağı' önerisi
        Noem'den Trump'a ABD'ye 'seyahat yasağı' önerisi
        Ülkelerin sabah sofraları
        Ülkelerin sabah sofraları
        OECD’de emeklilik yaşı artacak
        OECD’de emeklilik yaşı artacak
        Elektrikli scooterlar anlık konum bildirecek
        Elektrikli scooterlar anlık konum bildirecek
        Sağanak yağmur, sis ve pus uyarısı
        Sağanak yağmur, sis ve pus uyarısı
        Kadıköy'de kazanan çıkmadı: Zirvede fark değişmedi!
        Kadıköy'de kazanan çıkmadı: Zirvede fark değişmedi!
        "Canımızı zor kurtardık!"
        "Canımızı zor kurtardık!"
        Domenico Tedesco: Geriye düşmemizin sebebi Sane'ydi
        Domenico Tedesco: Geriye düşmemizin sebebi Sane'ydi
        Derbide tansiyon yükseldi: Kavga çıktı!
        Derbide tansiyon yükseldi: Kavga çıktı!
        Usta isimlerden HT Spor'da flaş derbi yorumu!
        Usta isimlerden HT Spor'da flaş derbi yorumu!
        Murat Cemcir'den kötü haber
        Murat Cemcir'den kötü haber