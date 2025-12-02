Bugün günlerden 'Rüya Gibi'

SHOW TV'nin, yapımını TMC Film'in yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği, başrollerini; Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar'ın paylaştığı yeni dizisi 'Rüya Gibi', bu akşam saat 20.00’de ilk bölümüyle ekrana gelecek.

Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosuyla dikkat çeken 'Rüya Gibi'; İstanbul'un kenar mahallesinde kuaförlük yaparken kendini lüks bir güzellik merkezinin sahibi olarak bulan Aydan'ın (Seda Bakan) gizemli patronu Emir'le (Uğur Güneş) çıktığı tehlikeli yolculuğu konu alıyor. Seda Bakan ve Uğur Güneş'in paylaşılan yeni kareleri ise Aydan ve Emir'in hikâyesine dair ilgiyi artırırken, uyumları da göz dolduruyor.

Senaryosunu; Emre Özdür, Hazar Kozice, İdil Ezgi Esen'in, yönetmenliğini; Selim Demirdelen'in yürüttüğü 'Rüya Gibi'nin oyuncu kadrosunda ayrıca; Alya, Yeliz Korkmaz, Burcu Kirman, Yağmur Özbasmacı, Deniz Altan, Toprak Kahraman, Alper Kut, Furkan Murat Uğur, Ferzan Hekimoğlu, Aslıhan Çelik, Kerim İlhan, Taylan Güldere, Selçuk Borak gibi başarılı oyuncular rol alıyor.

'Rüya Gibi', bu akşam 20.00’de SHOW TV’de...