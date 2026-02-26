Bugün hangi illerde okullar tatil? Valilikler duyurdu: 27 Şubat Cuma kar tatili olan illeri hangileri?
Türkiye genelinde etkisini artıran soğuk hava dalgası ve kar yağışı, eğitim gündemini yeniden öne çıkardı. 27 Şubat Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceği, milyonlarca öğrenci ve veli tarafından yakından takip edilirken, gözler valiliklerden gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Meteoroloji'nin uyarıları ve bazı bölgelerde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası "Bugün okullar tatil mi?" sorusu arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. İşte 27 Şubat Cuma kar tatili olan illerin listesi...
27 Şubat Cuma günü eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Özellikle son günlerde artan hava koşulları nedeniyle öğrenciler, öğretmenler ve veliler resmi duyuruları yakından izliyor. Valiliklerden peş peşe yapılan açıklamalar gündemi belirlerken, bazı bölgeler için tatil kararı alınması beklentiyi daha da artırdı. Peki, bugün okullar tatil mi? İşte detaylar...
27 ŞUBAT OKULLAR TATİL Mİ?
Kar yağışının etkili olduğu illerde olumsuz hava koşulları nedeniyle valilikler okulların tatil ediliğini duyuruyor.
GÜMÜŞHANE
Gümüşhane'de olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün il genelinde eğitime ara verileceği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik tahminlere göre il genelinde başlayan kar yağışının aralıklarla devam edeceği ve hava sıcaklığındaki düşmenin özellikle sabah saatlerinde buzlanmalara neden olacağı belirtildi.
Kış koşulları sebebiyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle il merkezi ve ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren her tür ve derecedeki resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile resmi ve özel kreşlerde de eğitime bugün ara verildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından hamile, engelli, malul ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve ilkokula devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik veya 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir) 27 Şubat 2026 Cuma günü idari izinli sayılacaklardır."
ERZİNCAN
Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.
Yağış nedeniyle bazı risklerin oluşabileceği aktarılan açıklamada, "Özellikle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar ve trafik güvenliği yönünden doğacak riskler göz önüne alınarak, ilimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi, özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, Kur'an kurslarında, kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı kreş ve gündüz bakımevi ile çocuk kulüplerinde 27 Şubat Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personel de aynı tarihte idari izinli sayılacağı kaydedildi.
TUNCELİ
Tunceli’de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Pülümür, Ovacık ve Nazimiye ilçelerinde eğitime 1 gün ara verilirken Hozat ilçesinde ise taşıma eğitime ara verildi.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlçelerimizde etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma, olumsuz hava koşulları ve oluşabilecek risklerin önüne geçilmesi amacıyla; İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan kararlar doğrultusunda Pülümür, Ovacık ve Nazımiye ilçelerimizde, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 27 Şubat 2026 Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Hozat ilçemizde ise taşımalı eğitime aynı tarihte 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca ilçelerimizde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personel, 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.
SİVAS
Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde tipi ve buzlanmadan dolayı eğitime 1 gün ara verildi.
Koyulhisar Kaymakamlığı’ndan yapılan duyuruda, "İlçe hıfzıssıhha kurulu kararıyla, ilçemiz genelinde etkili olan kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle 27 Şubat Cuma günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi" denildi.
ERZURUM
Erzurum’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nün kar yağışı uyarısının ardından akşam saatlerinde Erzurum ve çevresinde kar yağışı etkili oldu. Kent merkezinde dün etkili olan ve gündüz saatlerinde etkisini kaybeden yağış, akşam saatlerinde yeniden kendini gösterdi. Zaman zaman trafik sürücülere zor anlar yaşatan kar yağışının bugün sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesinin beklendiği belirtildi.
Erzurum Valiliği, kar yağışıyla birlikte soğuk hava, don ve buzlanma riski nedeniyle bugün Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde bulunan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Açıklamada, "Aynı tarihte hamile ve engelli kamu personelimiz de 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Diğer ilçelerimize ilişkin kararlar Kaymakamlıklarımız tarafından alınacaktır. Vatandaşlarımızın, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları; karla mücadele çalışmaları sebebiyle zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları önemle rica olunur" denildi.
VAN
Van'da olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte kar yağışı, buzlanma ve sis etkisini sürdürüyor.
Olumsuz hava şartları nedeniyle kent genelinde ilk ve orta dereceli eğitim-öğretim kurumlarında (lise, halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri dahil) eğitime bugün ara verildi.
Engelli, hamile kamu personeli ile 0-6 yaş çocuğu olan kamu çalışanı anneler de idari izinli sayılacak.
MALATYA
Malatya'nın Arapgir ve Akçadağ ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.
Arapgir ve Akçadağ kaymakamlıklarının sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı sonrasında meydana gelen tipi ve buzlanmanın gece saatlerinden itibaren etkisini artırması bekleniyor.
Ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara neden olmamak için bugün Akçadağ ve Arapgir ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildi.
TRABZON VE ORDU
Trabzon ve Ordu'nun bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Trabzon'un Düzköy, Tonya, Çaykara, Maçka ve Dernekpazarı ilçelerinde tüm, Hayrat, Vakfıkebir, Arsin ve Şalpazarı ilçelerinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda, Yomra, Çarşıbaşı ve Araklı ilçelerinin de yüksek kesimlerindeki bazı okullarda devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına bağlı olarak eğitime bir gün ara verildi.
Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, kentin iç kesimlerinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, İkizce, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında, Fatsa, Ünye, Perşembe ve Altınordu ilçelerinde de bazı okullardaki taşımalı eğitime bugün ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
ŞIRNAK
ŞIRNAK’ta yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ilçede tüm eğitim kurumlarında 27 Şubat Cuma günü eğitime ara verildi.
Şırnak Valiliği, kent merkezinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ilçede tüm eğitim kurumlarında 27 Şubat Cuma günü eğitime ara verildiğini duyurdu. Valilik açıklamasında, “Şırnak Merkez ilçemizde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle; resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, meslekî eğitim merkezleri, halk eğitim merkezleri bünyesinde devam eden kurslar, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, Valiliğimiz kararıyla 27 Şubat 2026 Cuma günü eğitime ara verilmiştir. Eğitime ara verilen günlerde; malûl, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları ile hamile veya çocuğu özel kreş, anaokulu ya da özel eğitim kurumlarına devam eden kadın kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır” denildi.
KARS
KARS’ta kar yağışı sebebiyle eğitim öğretime bir gün ara verildi. Vali Ziya Polat, tatil haberini ‘Sevgili çocuklar derslere küçük bir mola’ mesajıyla paylaştı.
Kars’ta etkili kar yağışı sebebiyle okullar tatil edildi. Kars Valisi Ziya Polat, tatil haberini sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Vali Polat, “Sevgili çocuklar, derslere küçük bir mola. Bereketli kar yağışı nedeniyle 27 Şubat 2026 Cuma günü okulları tatil ediyoruz. Karın tadını çıkarın, dikkatli olun üşütmeyin. Lütfen kitap okumayı da unutmayın. İyi tatiller” ifadesini kullandı. Valilik açıklamasında ise şöyle denildi:
“Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre, ilimiz genelindeki olumsuz hava koşullarının devam edeceğinin değerlendirilmesi nedeniyle 27 Şubat 2026 Cuma günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve Kur’an kursları dahil) eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz idari izinli sayılacaktır.”
GİRESUN
Giresun'un bazı ilçelerinde kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Dereli ve Çamoluk ilçelerindeki tüm okullarda eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, merkez ile Bulancak, Keşap, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerindeki bazı köy okulları ile bu ilçelere bağlı beldelerdeki tüm okullarda, Espiye, Doğankent, Piraziz ve Tirebolu ilçelerindeki köy okullarında bugün eğitim yapılamayacağı, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin ise aynı gün izinli sayılacağı kaydedildi.
Güce ilçesinde de taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiği ifade edildi.
NİĞDE
Niğde Valiliği, 27 Şubat Cuma günü olumsuz hava şartlarının ulaşımda aksamalara yol açabileceği için bazı bölgelerde eğitime bir gün süreyle ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, "Niğde merkeze bağlı Dündarlı, Karaatlı, Konaklı, Yeşilgölcük, Orhanlı, Edikli, Alay, Hacıabdullah, Kiledere, Bağlama ve Yıldıztepe beldeleri ile Gösterli, Kayırli, Dikilitaş, Hacıbeyli, İçmeli, Aşlama, Çarıklı, Hüyük, Elmalı, Çayırlı, Ağaççar, Tırhan, Kömürcü, Hasaköy, Tepeköy, Ballı, Güllüce, Pınarcık, Yaylayolu, Fesleğen ve Himmetli Köyleri ile Çamardı, Çiftlik ve Ulukışla ilçelerinin tamamında 27 Şubat 2026 Cuma günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Eğitime ara verilen yukarıdaki yerleşim yerlerinden il merkezindeki eğitim kurumlarına taşımalı eğitim yoluyla ulaşım sağlayan öğrenciler de bir gün süreyle izinli sayılacaktır. Ayrıca, Altunhisar ve Bor ilçelerindeki taşımalı eğitime aynı tarih itibarıyla ara verilmiştir. Eğitime ara verilen yerlerde görev yapan ilimiz genelindeki malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanlarımız da bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.