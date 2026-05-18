Bugün hangi maçlar var? 18 Mayıs 2026 Pazartesi maç programı
Futbolseverlerin merakla takip ettiği günün maç takvimi netleşti. Avrupa liglerinden yerel karşılaşmalara kadar birçok önemli mücadele bugün sahne alırken, sporseverler "Bugün hangi maçlar var?" sorusuna yanıt arıyor. Gün boyunca oynanacak karşılaşmalar futbol gündemine yön verecek. Peki, 18 Mayıs Pazartesi günü hangi takımlar sahaya çıkıyor, maçlar saat kaçta başlayacak ve hangi kanallardan yayınlanacak? İşte günün maç programı ve tüm ayrıntılar…
GÜNÜN MAÇ PROGRAMI 18 MAYIS 2026 PAZARTESİ
İngiltere Premier Lig
22:00 | Arsenal - Burnley (beIN Sports 3 / beIN Connect)
Ukrainian Premier Lig
13:00 | Kudrivka - LNZ
13:00 | Zarja Lugansk - Polissya Zhytomyr
Rusya 2. Lig Division B
12:00 | Krylya Sovetov Samara II - FC Orenburg II