Bugün hangi maçlar var? 1 Ağustos Cuma bu akşam maç var mı, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
1 Ağustos 2025 bugünkü maç programı belli oldu. Yeni sezon öncesi hazırlık mücadeleleri tüm hızıyla sürüyor. Bugün Kocaelispor Wydad Casablanca ile karşı karşıya gelirken, Samsunspor Dunkerque ile mücadele edecek. Öte yandan Danimarka Süper Ligi, İsveç Superettan, Belçika Pro League, Avusturya Bundesliga gibi liglerde kritik maçlar oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 1 Ağustos 2025 bugünün maç takvimi ile karşılaşmaların başlangıç saatleri.
Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 1 Ağustos Cuma günü oynanacak karşılaşmalar araştırılıyor. Bugünkü maç takvimine göre, Türk takımları Kocaelispor ve Samsunspor hazırlık maçlarına çıkacak. 58. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası'nda Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Öte yandan Danimarka Süper Ligi, İsveç Superettan, Belçika Pro League, Avusturya Bundesliga gibi liglerde kritik maçlar oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 1 Ağustos 2025 bugünkü maç programı…
1 AĞUSTOS 2025 MAÇ PROGRAMI || BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Türkiye - T.S.Y.D. Kupası (Ankara)
17:30 Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü (TRT Spor)
Hazırlık - Türk Takımları
16:00 Kocaelispor - Wydad Casablanca
20:00 Samsunspor - Dunkerque (HT Spor)
Danimarka Süper Ligi
19:00 Fredericia - Kopenhag
21:00 Vejle - Odense
Danimarka 1. Ligi
20:00 Kolding - Koge
Hazırlık Maçı
13:00 Werder Bremen - Hoffenheim
Romanya Liga 1
19:00 Farul Constanta - Metaloglobus Bucharest
Almanya Bundesliga 2
21:30 Schalke 04 - Hertha Berlin
İsveç Superettan
20:00 Örebro - Oddevold
Avusturya Bundesliga
21:30 LASK - Sturm Graz
Belçika Pro League
21:45 Mechelen - Club Brugge
İngiltere EFL League 1
22:00 Luton Town vs Wimbledon