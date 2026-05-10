        Haberler Bilgi Spor Bugün hangi maçlar var, hangi maç hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? İşte 10 Mayıs 2026 Pazar günün maçları

        Hem Süper Lig'de hem de Avrupa'nın 5 büyük liginde sezonun son virajına girilirken, futbolseverler heyecanla final haftalarını takip ediyor. Kritik karşılaşmaların oynandığı bu dönemde taraftarlar "Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte 10 Mayıs Pazar gününün maç takvimi, başlama saatleri ve yayın bilgileri…

        Giriş: 10 Mayıs 2026 - 10:02 Güncelleme:
        10 Mayıs 2026 Pazar günü futbol takviminde oldukça hareketli bir program dikkat çekiyor. Hem yerel liglerde hem de Avrupa arenasında önemli karşılaşmalar sahne alırken, futbolseverler gün boyu oynanacak maçları yakından izliyor. Kritik puan mücadelelerine sahne olacak bu heyecan dolu günde, zirve yarışı ve kümede kalma hattı da netleşmeye başlıyor. İşte günün maçları;

        BUNDESLİGA

        16:30 | Hamburg – Freiburg → S Sport / tabii Spor

        18:30 | Köln – Heidenheim → S Sport / tabii Spor

        20:30 | Mainz 05 – Union Berlin → S Sport / tabii Spor

        SERİE A

        16:00 | Fiorentina – Genoa → S Sport 2

        19:00 | Parma – Roma → S Sport 2

        21:45 | Milan – Atalanta → S Sport 2

        LIGUE 1

        22:00 | Toulouse – Lyon → beIN Sports / S Sport platformları

        22:00 | Rennes – Paris FC → beIN Sports Max

        22:00 | Auxerre – Nice → beIN Sports Max 2

        22:00 | Monaco – Lille → beIN Sports / Max kanallar

        22:00 | Le Havre – Marsilya → beIN Sports

        22:00 | PSG – Brest → beIN Sports 2

        PREMİER LİG

        16:00 | Nottingham Forest – Newcastle United → beIN Sports / beIN Connect

        16:00 | Burnley – Aston Villa → beIN Sports 3

        16:00 | Crystal Palace – Everton → beIN Sports 2

        18:30 | West Ham United – Arsenal → beIN Sports 3 / 4K

        LA LIGA

        15:00 | Mallorca – Villarreal → S Sport / S Sport Plus

        17:15 | Athletic Bilbao – Valencia → S Sport / S Sport Plus

        19:30 | Real Oviedo – Getafe → S Sport

        22:00 | Barcelona – Real Madrid → S Sport / S Sport Plus

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
