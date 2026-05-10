Bugün hangi maçlar var, hangi maç hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?
Hem Süper Lig'de hem de Avrupa'nın 5 büyük liginde sezonun son virajına girilirken, futbolseverler heyecanla final haftalarını takip ediyor. Kritik karşılaşmaların oynandığı bu dönemde taraftarlar "Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte 10 Mayıs Pazar gününün maç takvimi, başlama saatleri ve yayın bilgileri…
10 Mayıs 2026 Pazar günü futbol takviminde oldukça hareketli bir program dikkat çekiyor. Hem yerel liglerde hem de Avrupa arenasında önemli karşılaşmalar sahne alırken, futbolseverler gün boyu oynanacak maçları yakından izliyor. Kritik puan mücadelelerine sahne olacak bu heyecan dolu günde, zirve yarışı ve kümede kalma hattı da netleşmeye başlıyor. İşte günün maçları;
BUNDESLİGA
16:30 | Hamburg – Freiburg → S Sport / tabii Spor
18:30 | Köln – Heidenheim → S Sport / tabii Spor
20:30 | Mainz 05 – Union Berlin → S Sport / tabii Spor
SERİE A
16:00 | Fiorentina – Genoa → S Sport 2
19:00 | Parma – Roma → S Sport 2
21:45 | Milan – Atalanta → S Sport 2
LIGUE 1
22:00 | Toulouse – Lyon → beIN Sports / S Sport platformları
22:00 | Rennes – Paris FC → beIN Sports Max
22:00 | Auxerre – Nice → beIN Sports Max 2
22:00 | Monaco – Lille → beIN Sports / Max kanallar
22:00 | Le Havre – Marsilya → beIN Sports
22:00 | PSG – Brest → beIN Sports 2
PREMİER LİG
16:00 | Nottingham Forest – Newcastle United → beIN Sports / beIN Connect
16:00 | Burnley – Aston Villa → beIN Sports 3
16:00 | Crystal Palace – Everton → beIN Sports 2
18:30 | West Ham United – Arsenal → beIN Sports 3 / 4K
LA LIGA
15:00 | Mallorca – Villarreal → S Sport / S Sport Plus
17:15 | Athletic Bilbao – Valencia → S Sport / S Sport Plus
19:30 | Real Oviedo – Getafe → S Sport
22:00 | Barcelona – Real Madrid → S Sport / S Sport Plus