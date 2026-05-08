Karadeniz'de gördü, Van'da uyguladı! 40 dakika, 40 saniyeye indi

Van'da babasından kalma araziye gidip gelmekte zorlanan 62 yaşındaki Necmettin Direk, gittiği Karadeniz Bölgesi'nden esinlenerek evi ile tepede olan bahçesinin arasına elektrikli teleferik sistemi kurdu. Rize'den usta getirtip, sistemi kuran Direk, "İlk sistemi kurup gidip gelmeye başlayınca herkes çok şaşırdı. Hatta bana 'Deli misin sen' diyen bile oldu. Fakat bu sistem sayesinde yarım saat, bir saatte ulaşabileceğim yolu yaklaşık 40 saniyede ulaşıyorum" dedi. (DHA)