BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu; Artvin çevreleri ile Giresun, Trabzon ve Rize illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın batısı, Kuzey Ege, Doğu Anadolu'nun batısında, kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.