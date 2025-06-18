Bugün hava nasıl olacak? 18 Haziran Çarşamba hava durumu tahminleri
Yeni haftanın gelişiyle birlikte yurt genelinde hava sıcaklığı yükselmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: sıcaklıklar ülke genelinde çarşamba gününden itibaren sıcaklıklar yükselmeye devam edecek. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" MGM ile 18 Haziran 2025 Çarşamba hava durumu tahminleri...
Çarşamba gününden itibaren yurt genelinde yağış etkisini yitirmeye başlayacak, hava sıcaklığı ise batıdan başlayarak artacak. Ülkenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu; Artvin çevreleri ile Giresun, Trabzon ve Rize illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 18 Haziran Çarşamba Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul, İzmir, Ankara, hava durumu tahminleri...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu; Artvin çevreleri ile Giresun, Trabzon ve Rize illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın batısı, Kuzey Ege, Doğu Anadolu'nun batısında, kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
İSTANBUL 20°C, 29°C
Az bulutlu ve açık