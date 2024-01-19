Haberler Gündem Hava Durumu Bugün hava nasıl olacak? 19 Ocak Cuma 2024 İstanbul, İzmir, Ankara ve yurt genelinde hava durumu ile yarın yağmur yağacak mı?

Bugün hava nasıl olacak? 19 Ocak Cuma günü yağışlar geri geliyor Bugün Türkiye sağanak yağış etkisini giriyor. Bir süredir devam eden soğukların aksine sıcaklıklar düşmeyecek. İşte, 19 Ocak Cuma bugün İstanbul, Ankara, İzmir ve yurt genelinde hava durumu... Habertürk Giriş: 19.01.2024 - 00:23 Güncelleme: 19.01.2024 - 00:23 facebook

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Bugün hava nasıl olacak? Türkiye, geçtiğimiz hafta yer yer karlı havanın etkisine girmiş ve dondurucu soğuklardan geçmişti. Ancak bu hafta yükselen sıcaklıklar sayesinde soğuklar etkisini kaybetti ve meteoroloji tahminlerine göre, bu durum hafta boyunca devam edecek. İşte, bugün (19 Ocak Cuma) İstanbul, Ankara, İzmir ve yurt genelinde hava durumu...

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BUGÜN (19 OCAK CUMA) HAVA NASIL OLACAK İSTANBUL, ANKARA, İZMİR? İstanbul'a yağış geri dönüyor. Bugün kentte sağanak yağış beklenirken, sıcaklıklar düşmeyecek. Hava gün boyu 13 ile 16 derece arasında değişecek. Ankara da bugün yağmurlu girecek şehirlerden. Başkent'te sağanak ile beraber 6 ile 14 derece arasında sıcaklıklar değişecek. İzmir'de de bugün sağanak yağış beklense de havanın ılık olacağını söyleyebiliriz çünkü yarın İzmir'de sıcaklıklar 15 ile 20 derece arasında değişecek.